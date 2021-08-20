Современные раздвижные системы — это не только функциональное интерьерное решение, но и возможность создавать новые помещения и эффективно использовать всю полезную площадь, создавая уютное пространство для жизни и отдыха. AKFA Innovations рассказал о плюсах алюминиевых раздвижных систем BKH 65 и BKH 38.

Алюминиевая раздвижная система BKH 65

BKH 65 — подъемно-раздвижные системы, помогающие ограждать проемы нестандартной величины. Это оригинальное и функциональное интерьерное решение для остекления больших площадей. В открытом положении створки стирают границу между улицей и домом, создавая роскошный панорамный вид. Система BKH 65 используется для остекления частных домов, лоджий, зимних садов, террас, бассейнов и балконов.





Подъемно-раздвижные конструкции BKH 65 обеспечивают максимальную освещенность в помещении, визуально увеличивают пространство и помогают наслаждаться живописными видами из окна в полной мере. Также конструкция экономит пространство в комнате за счет отсутствия распахнутых створок.

Подъемно-раздвижная система BKH 65 представлена в трех вариантах:

система Basic, отвечающая всем требованиям энергосбережения;

система Standard с более высокими теплоизоляционными показателями;

система Premium с отличными результатами по сбережению тепла.

Благодаря использованию вспененного утеплительного материала появляется возможность добиться высоких показателей по теплоизоляции.

Учитывая возможность установки внутренних и наружных усилителей створок, максимальные размеры конструкции могут достигать 3100 мм в высоту и 2800 мм в ширину. Имеется возможность использования тяжелых двухкамерных стеклопакетов толщиной до 50 мм.

Алюминиевая раздвижная система BKH 38

Раздвижная система BKH 38 — классическая раздвижная система, которая отлично подойдет для остекления балконов, лоджий и других помещений, где нет повышенных требований по теплоизоляции.





Несмотря на визуальную легкость конструкции помещение будет надежно защищено от взломов благодаря прочным замкам с двумя и более точками запирания. Для комфортного пребывания в застекленных помещениях также имеется возможность установки в проем раздвижной москитной сетки, которая работает по такому же принципу, как и основные створки.





Чтобы система прослужила долгие годы, опционально могут быть установлены блокираторы ошибочного действия, которые предотвращают неконтролируемое открытие створок при сквозняках, порывах ветра или некорректном использовании изделия. В конструкции также качественно разработана система дренажных отверстий, которая защитит профиль от осадков и конденсата, продлевая срок его службы и обеспечивая комфорт внутри помещения.

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