Восемнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 26 августа, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Такое решение принял кенгаш Сената на заседании 19 августа.

На заседании планируется обсудить законы «О страховой деятельности», «О сельскохозяйственном кооперативе», «Об установлении Дня сотрудников органов Службы государственной безопасности Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан».

Кроме того, будет рассмотрен вопрос об изменении границ Зангиатинского, Юкоричирчикского, Уртачирчикского и Кибрайского районов Ташкентской области и Сергелийского, Бектемирского, Мирзо-Улугбекского и Яшнабадского районов Ташкента, а также Ташкентской области и Ташкента.

Сенаторы заслушают информацию министра иностранных дел о деятельности в первом полугодии 2021 года и рассмотрят ряд других вопросов.

Ожидается, что Сенат также утвердит обновлённые образцы банкнот 5000 сумов и 10 тысяч сумов.