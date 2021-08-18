Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) отметил снижение спроса на рынке недвижимости в Узбекистане по итогам июля, сообщили «Газете.uz» в организации.

В июле в Узбекистане было заключено 18,1 тысяч договоров на недвижимость, что на 12,5% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года (16,1 тысячи). При этом по сравнению с июнем количество договоров на куплю продажу недвижимости сократилось на 16%.

Что касается регионов, то по сравнению с июнем по всем регионам наблюдается снижение спроса. Наибольший спад зафиксирован в Бухарской (27,3%), Наманганской (22,1%), Кашкадарьинской (20,7%), Навоийской (18,1%) и Самаркандской (17,8%) областях.





Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости. Источник: ЦЭИР.

В ЦЭИР считают, что сравнивать нынешний июль с прошлогодним не очень корректно, поскольку в июле 2020 года все ещё действовал локдаун.

Главные причины уменьшения количества сделок на рынке недвижимости — ухудшение эпидемиологической ситуации, из-за которой потенциальные покупатели опасаются выходить на сделку, считая ее невыгодной в текущих рыночных условиях.

При этом надо отметить, что по всей стране все еще действуют карантинные ограничения, которые также продолжают оказывать давление на экономику. Об этом упоминается и в параллельном исследовании ЦЭИР, в частности, 17% представителей малого и среднего бизнеса отметили негативное влияние пандемии на спрос на товары и услуги.

Среди других факторов, вызвавших существенное падение спроса на рынке недвижимости — уменьшение количества ипотечных кредитов, выданных населению.





Так, согласно данным Центробанка количество ипотечных кредитов в июле снизилось на 4,3% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Тогда как в июне снижение составило 53%.

Всего за 7 месяцев 2021 года было выдано ипотечных кредитов на 19,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличение спроса на рынке недвижимости возможно ожидать уже к осени, когда закончится сезон отпусков и начнется активный деловой сезон, считают в ЦЭИР. Также восстановлению спроса будет способствовать проведение массовой вакцинации.

Ранее «Газета.uz» со ссылкой на Центральный банк рассказывала о ситуации на рынке ипотеки за первое полугодие 2021 года.