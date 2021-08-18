В Facebook-группе «Потребитель.уз» несколько дней обсуждаются звуки, похожие на стрельбу, которые жители слышат в разных районах Ташкента преимущественно по ночам.

Резкие и громкие хлопки слышны в районе Карасу, Сергели, метро Буюк Ипак Йули, Каракамыша, гостиницы Grang Mir Hotel, Аккурганской, Лисунова, Боткина, Ганги и в разных точках Чиланзарского, Учтепинского, Юнусабадского, Яккасарайского и Бектимирского районов, пишет администрация группы, обобщая запросы.

«Сообщаем, что данная информация была проверена. В большинстве случаев данные звуки связаны с празднованием дней рождения», — заявила пресс-служба столичного ГУВД. В управлении связали эти звуки с запуском фейерверков и петард.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры, добавили в ГУВД.