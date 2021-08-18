В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Сурхандарьинской области в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, водитель Денауского районного медицинского объединения 1984 г. р. был задержан с 3,8 кг опия, сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу СГБ.

В ходе доследственной проверки было установлено, что наркотическое средство было контрабандно ввезено на территорию Узбекистана сообщниками, проживающими в Таджикистане.

В Наманганской области в ходе оперативного мероприятия была изъята в процессуальном порядке 6,8 кг гашиша, завезенного из Кыргызстана жителем Уйчинского района 1987 г. р. и его сообщником — ранее судимым жителем Багдадского района Ферганской области 1978 г. р.

В Андижане были задержаны житель Кара-Сууйского района Ошской области Кыргызстана 1983 г. р. и его сообщник, уроженец Кыргызстана 1959 г. р., являющийся гражданином России, у которых было изъято 1,4 кг гашиша. Как выяснилось позже, наркотик был завезен на территорию страны из соседнего Кыргызстана с целью реализации.

Житель Коканда 1981 г. р. в целях наживы выехал в город Кизилкия Баткенской области Кыргызстана, где встретился с неким Азаматом и дал ему 2000 долларов с условием доставки 1 кг гашиша в Фергану, после чего вернулся на постоянное место жительство.

Спустя некоторое время он получил наркотики на автостоянке Фергана-Коканд и был задержан сотрудниками СГБ при попытке выезда в Коканд. По заключению экспертизы, чистый вес изъятого у него гашиша составил 911 гр.

Еще в одном случае в Ферганской области, на территории Кувинского района, был остановлен и осмотрен автомобиль Gentra, у пассажира которого, ранее судимого жителя Алтыарыкского района 1974 г. р., было обнаружено и изъято в процессуальном порядке 599 гр гашиша.

В результате проведенных оперативных мероприятий было изъято в общей сложности 3,8 кг опия и 9,7 кг гашиша.

В настоящее время в рамках возбужденных в отношении данных лиц уголовных дел принимаются меры по установлению их возможных преступных связей.