Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 июля подписал постановление «О внедрении системы оценки эффективности деятельности заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государственного управления и хозяйственных объединений».
Документ принят «в целях повышения персональной ответственности, конкретного определения задач и полномочий заместителей руководителей министерств, госкомитетов, других органов госуправления и хозяйственных объединений».
Постановлением установлено, что заместители несут персональную ответственность перед президентом и подотчётны Кабинету министров «за эффективность и результативность деятельности в закреплённых за ними отраслях и сферах».
Внедряется система оценки деятельности заместителей руководителей, предусматривающая:
- утверждение правительством основных критериев оценки эффективности работы и достижения целевых задач заместителей руководителей органов госуправления и хозяйственных объединений с долей государства более 50%;
- ежегодную разработку и утверждение показателей работы заместителей, включая оценку состояния исполнительской дисциплины;
- системный мониторинг и ежеквартальное обсуждение на заседаниях коллегиальных госорганов и наблюдательных советов хозяйственных объединений, а также в Кабмине результатов работы заместителей руководителей;
- принятие мер поощрения либо привлечения к дисциплинарной ответственности по итогам оценки работы всех заместителей руководителей.
Кабмину поручено в недельный срок утвердить основные критерии оценки эффективности работы и достижения целевых задач заместителей руководителей.
Исполнение показателей менее, чем на 70% оценивается как «неудовлетворительно», от 71 до 90% — «удовлетворительно», от 91 до 99% — «хорошо», 100% и выше — «отлично».
По итогам каждого квартала итоговые аналитические материалы с результатами оценки работы заместителей руководителей будут направляться на рассмотрение в Администрацию президента.
Документом поручено при мониторинге исполнения показателей уделить особое внимание приоритетным вопросам:
в отраслях и сферах экономики:
- макроэкономическая стабильность, устойчивое и сбалансированное экономическое развитие, комплексное развитие и диверсификация отраслей экономики;
- создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, развитие инфраструктуры рынка труда;
- реализация программы «Каждая семья — предприниматель»;
- привлечение прямых иностранных инвестиций и другие.
в социальной сфере:
- реализация в регионах Пяти инициатив президента;
- развитие систем образования и здравоохранения;
- расширение охвата дошкольным образованием;
- ускоренное развитие туризма;
- стабильность социально-духовной среды и другие.
в сфере капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства:
- улучшение условий жизни населения и обеспечение достойным жильём;
- качественное строительство объектов социальной сферы, жилья и инфраструктуры;
- кардинальное улучшение охвата населения качественными коммунальными услугами;
- обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и ремонт сетей канализации, внутренних дорог и другие.
в сфере планирования работ и обеспечения строгой исполнительской дисциплины, основанной на «железной дисциплине»:
- внедрение новой действенной системы единой и непрерывной «технологической цепочки» по укреплению исполнительской дисциплины, основанной на «железной дисциплине», своевременное и качественное исполнение актов законодательства и поручений;
- внедрение в регионах системы работы «махаллабай»;
- эффективность и результативность служебных командировок и другие.
Система оценки реализуется в порядке эксперимента до конца 2021 года. Кабмин по его итогам до 1 февраля 2022 года должен внести в Администрацию президента предложения по совершенствованию системы.
Мининфокому в двухмесячный срок поручено запустить специальную электронную платформу для автоматического анализа данных по основным показателям, чтобы снизить человеческий фактор при оценке показателей работы руководства министерств и ведомств.
Серый
Только заместителей? а самих руководителей не требуется оценивать?