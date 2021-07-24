Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 июля подписал постановление «О внедрении системы оценки эффективности деятельности заместителей руководителей министерств, государственных комитетов, других органов государственного управления и хозяйственных объединений».

Документ принят «в целях повышения персональной ответственности, конкретного определения задач и полномочий заместителей руководителей министерств, госкомитетов, других органов госуправления и хозяйственных объединений».

Постановлением установлено, что заместители несут персональную ответственность перед президентом и подотчётны Кабинету министров «за эффективность и результативность деятельности в закреплённых за ними отраслях и сферах».

Внедряется система оценки деятельности заместителей руководителей, предусматривающая:

утверждение правительством основных критериев оценки эффективности работы и достижения целевых задач заместителей руководителей органов госуправления и хозяйственных объединений с долей государства более 50%;

заместителей руководителей органов госуправления и хозяйственных объединений с долей государства более 50%; ежегодную разработку и утверждение показателей работы заместителей, включая оценку состояния исполнительской дисциплины;

разработку и утверждение показателей работы заместителей, включая системный мониторинг и ежеквартальное обсуждение на заседаниях коллегиальных госорганов и наблюдательных советов хозяйственных объединений, а также в Кабмине результатов работы заместителей руководителей ;

и ежеквартальное коллегиальных госорганов и наблюдательных советов хозяйственных объединений, а также в Кабмине результатов ; принятие мер поощрения либо привлечения к дисциплинарной ответственности по итогам оценки работы всех заместителей руководителей.

Кабмину поручено в недельный срок утвердить основные критерии оценки эффективности работы и достижения целевых задач заместителей руководителей.

Исполнение показателей менее, чем на 70% оценивается как «неудовлетворительно», от 71 до 90% — «удовлетворительно», от 91 до 99% — «хорошо», 100% и выше — «отлично».

По итогам каждого квартала итоговые аналитические материалы с результатами оценки работы заместителей руководителей будут направляться на рассмотрение в Администрацию президента.

Документом поручено при мониторинге исполнения показателей уделить особое внимание приоритетным вопросам:

в отраслях и сферах экономики:

макроэкономическая стабильность, устойчивое и сбалансированное экономическое развитие, комплексное развитие и диверсификация отраслей экономики;

создание новых рабочих мест, обеспечение занятости населения, развитие инфраструктуры рынка труда;

реализация программы «Каждая семья — предприниматель»;

привлечение прямых иностранных инвестиций и другие.

в социальной сфере:

реализация в регионах Пяти инициатив президента;

развитие систем образования и здравоохранения;

расширение охвата дошкольным образованием;

ускоренное развитие туризма;

стабильность социально-духовной среды и другие.

в сфере капитального строительства, коммуникаций и коммунального хозяйства:

улучшение условий жизни населения и обеспечение достойным жильём;

качественное строительство объектов социальной сферы, жилья и инфраструктуры;

кардинальное улучшение охвата населения качественными коммунальными услугами;

обеспечение населения чистой питьевой водой, строительство и ремонт сетей канализации, внутренних дорог и другие.

в сфере планирования работ и обеспечения строгой исполнительской дисциплины, основанной на «железной дисциплине»:

внедрение новой действенной системы единой и непрерывной «технологической цепочки» по укреплению исполнительской дисциплины, основанной на «железной дисциплине», своевременное и качественное исполнение актов законодательства и поручений;

своевременное и качественное исполнение актов законодательства и поручений; внедрение в регионах системы работы «махаллабай»;

эффективность и результативность служебных командировок и другие.

Система оценки реализуется в порядке эксперимента до конца 2021 года. Кабмин по его итогам до 1 февраля 2022 года должен внести в Администрацию президента предложения по совершенствованию системы.

Мининфокому в двухмесячный срок поручено запустить специальную электронную платформу для автоматического анализа данных по основным показателям, чтобы снизить человеческий фактор при оценке показателей работы руководства министерств и ведомств.