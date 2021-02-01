Пресс-служба президента Узбекистана опубликовала очередной выпуск передачи «Особый ракурс», где рассказывается о деятельности Шавката Мирзиёева за прошедшую неделю.

В частности, в программе продемонстрированы кадры с презентации инвестиционных проектов в сферах промышленности и логистики на общую сумму 8,6 трлн сумов. Напомним, 25 января президент ознакомился с проектами по производству белой жести (на 280 млн евро), цемента высокой марки (на 2,1 трлн сумов), герметичных компрессоров для холодильников, морозильников и кондиционеров (на 735 млрд сумов) и других.

Шавкат Мирзиёев и Шухрат Вафаев.

Во время представления проекта по производству герметичных компрессоров президент дал замечание заместителю министра инвестиций и внешней торговли Шухрату Вафаев по срокам проекта.

«Срок начала проекта [определен] неправильно. Слишком затянул. Начало реализации проекта — 1 июня 2021 года. Не подходит — это старый стиль. Тебе нужно поднять всех в течение недели, [иначе] такими темпами это дойдет до декабря. Начните [реализацию проекта] до конца марта. Есть ещё два месяца, у тебя есть люди. Это готовый проект, здесь ничего сложного. Зачем это затягивать?» — задался вопросом он.

Ответственные лица пообещали ускорить проект.





Глава государства в целом одобрил строительство предлагаемых промышленных и логистических проектов для Ташкента. При этом, обращаясь к хокиму Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, он «очень критично высказался насчёт строительства в черте города», говорится в программе. О каком проекте идёт речь не сообщается.

«Я работал в Ташкенте 4−5 лет, дружище. Здесь мы поставили маленькую канализацию [с диаметром] 120 [мм] (в этом время президента показывает рукой диаметр трубы — ред.)… А ты там поставил девятиэтажный дом. Мы должны построить канализационную насосную [станцию] для откачки или нет? Должны усилить трубы? А школы? Детские сады?» — спросил он.

Основное поручение президента по итогам встречи — полная экспертиза проектов для их качественной реализации. Необходимо внедрить аналогичную систему в разрезе отраслей и регионов, проводить оценку подготовки и реализации инвестпроектов, содействовать специалистам нижнего звена, отмечает в программе.