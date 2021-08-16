Газета «Янги Узбекистон» 17 августа опубликует интервью с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на брифинге в понедельник.

«В беседе с главным редактором газеты Салимом Дониёровым пойдет речь о пройденном Узбекистаном за последние пять лет пути развития, внутренней и внешней политике, текущих приоритетах», — поделился представитель президента.

«Убежден, что этот разговор своей широтой, богатством фактов и программной значимостью будет интересен всем нашим соотечественникам, а также зарубежным экспертам», — добавил Шерзод Асадов.

Отметим, что это будет первое интервью Шавката Мирзиёева для отечественного СМИ с момента его пребывания на посту президента Узбекистана.