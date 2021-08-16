Самолёт с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолёта и минимум один пострадавший.
«Газете.uz» не удалось получить комментарий в пресс-службе МИД Узбекистана . В пресс-службе Минобороны заявили, что изучают ситуацию.
Фото: Topnewsuz / Telegram.
Источник «Газеты.uz» в Сурхандарье подтвердил, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
За день до инцидента в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана, отметил источник. Возможно, речь идёт о трёх раненых афганских военных, о которых сообщал МИД Узбекистана.
Состояние пятерых граждан Афганистана оценивается как среднее. Они были доставлены в больницу с диагнозами «проникающая травма грудной клетки», «сотрясение мозга» и другими, отметил источник.
По неподтверждённой информации, находившиеся в самолёте успели выпрыгнуть с парашютами.
Сообщается также о госпитализации одного военнослужащего Узбекистана. Его состояние оценивается как тяжёлое. Связано ли это с крушением афганского самолёта, неизвестно.
14 августа Узбекистан временно принял 84 военнослужащих Афганистана, пересёкших границу, и оказал им медицинскую помощь. МИД сообщал, что ведёт переговоры с афганской стороной по возвращению граждан соседней страны.
Sanjar Rajabov
лет 5 назад про такие вещи мы узнавали бы от “вражеских голосов“..
Дилмурад Хасанов
Вспоминается наставления первого Президента то том, что самое главное это мирное небо над головой, а он был прав на все 100%.
Лара Фаргулина
@Дилмурад Хасанов,
Когда он говорил “Самое главное — это мирное небо над головой“, то в этот же самый момент его дочь переводила очередные 10 миллионов долларов на свои счета в Швейцарии.
Nodir Riskullaev
Самолёт был сбит ВВС Узбекистана за нарушение границы Афганистана с Узбекистаном. Правильно не нужно нарушать закон в такой обстановке.