15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана.

Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, подтвердив таким образом утреннее сообщение о крушении самолёта с опознавательными знаками ВВС Афганистана.

В настоящее время проводится расследование. По предварительным данным жертв нет, отметили в Минобороны.

Источник «Газеты.uz» сообщал, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.