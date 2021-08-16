15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами Противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана.
Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, подтвердив таким образом утреннее сообщение о крушении самолёта с опознавательными знаками ВВС Афганистана.
В настоящее время проводится расследование. По предварительным данным жертв нет, отметили в Минобороны.
Источник «Газеты.uz» сообщал, что двое военнослужащих Афганистана были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.
Исмаил Османов
Само собой было изначально ясно, что сбили..
Irina Solopova (Yudina)
Они наверно спасались как могли, а мы их сбили.
Руслан Лысенко
Молодцы, что сбили. А то некие умники в соц. сетях пишут, зачем вы сбили его, они бегут от войны им и так плохо. Не понимая, что это долг военных защищать страну и самолёт мог нести угрозу.