Национальная сборная по футболу проведёт товарищескую игру против команды Швеции, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана. Матч пройдёт 5 сентября на стадионе Friends в Стокгольме.

Согласно календарю Азиатской футбольной конфедерации, с 30 августа по 7 сентября для национальных сборных из азиатского континента запланированы дни ФИФА. В течение этого периода футболисты соберутся на учебно-тренировочных сборах в Ташкенте и Стокгольме.

Ранее было объявлено, что новым главным тренером сборной Узбекистана по футболу может быть назначен словенский специалист Сречко Катанец, с которым достигнута устная договорённость.