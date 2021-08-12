Сборную Узбекистана по футболу может возглавить Сречко Катанец. Ассоциация футбола (АФУ) ведет переговоры с 58-летним специалистом из Словении.

«Был изучен ряд иностранных и местных кандидатов в тренеры. Согласно анализу и рекомендациям тренерского совета и экспертов, одобрена кандидатура опытного словенского тренера Сречко Катанеца», — говорится в сообщении футбольной организации.

В Ассоциации футбола добавили, что пока достигнута устная договоренность с наставником. На следующей неделе ожидается визит Сречко Катанеца в Узбекистан для проведения заключительного раунда двусторонних переговоров.

Предыдущим тренером сборной Узбекистана был Вадим Абрамов, с которым был прекращён договор после вылета национальной команды из квалификации к чемпионату мира 2022 года.

Сречко Катанец начинал карьеру в словенском клубе «Любляна». С 1981 по 1988 год выступал в югославских клубах «Олимпия», «Динамо» и «Партизан». В 1988 году перешёл в западногерманский «Штутгарт» где провёл лишь один сезон. Со швабами Катанец стал финалистом Кубка УЕФА. После окончания сезона уехал в итальянскую «Сампдорию». С этим клубом он выиграл почти все свои титулы: чемпионат, Кубок и Суперкубок. Также стал победителем Кубка обладателей кубков. В сезоне 1991/92 был финалистом последнего розыгрыша Кубка чемпионов, где его команда проиграла «Барселоне» в дополнительное время 0:1.

После завершения карьеры работал тренером. Работал в клубах «Горица» и «Олимпиакос». Также возглавлял сборные Македонии (2006−2009), ОАЭ (2009−2011) и Словении (2013−2017), а также Ирак (2018−2021). Вывел словенцев впервые в их истории на чемпионат Европы и чемпионат мира. Но на мировом первенстве словенцы проиграли все матчи и Катанец был освобождён от должности.