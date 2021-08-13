Президент Шавкат Мирзиёев 13 августа наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Глава государства присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями:


орденом «Фидокорона хизматлари учун»

  • Жалолова Баходира Исомиддин угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

почетное звание «Ўзбекистон ифтихори»

  • Джураеву Акбару Хуснидилла угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
  • Рашитову Улугбеку Исматуллаевичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи»

  • Абдурахмонову Бекзоду Махамаджановичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
  • Бобонову Давлату Хусниддин угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози»

  • Абдурахманову Музаффару Махамаджоновичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
  • Кабинову Истаму Ашуровичу — тренеру по боксу детско-юношеской спортивной школы города Кагана Бухарской области
  • Киличеву Фарруху Комиловичу — главному тренеру по боксу отделения бокса Чирчикской специализированной школы-интерната олимпийского резерва Ташкентской области
  • Кобулову Нурали Уктамовичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
  • Мирзаджанову Фарходу Мирхамитовичу — тренеру по тяжелой атлетике Федерации профсоюзов Узбекистана
  • Расулову Элшоду Юнусовичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Хану Павлу Афанасьевичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
  • Чусовитиной Оксане Александровне — члену национальной сборной команды Узбекистана по гимнастике


орденом «Соғлом авлод учун» I степени

  • Зоирова Шахобидина Шокировича — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Киличева Тулкина Махмуровича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Махмудова Шахрилло Шариповича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

орденом «Дўстлик»

  • Камилова Азизжона Якубжановича — председателя Федерации дзюдо Узбекистана
  • Назлимова Владимира Аливеровича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по фехтованию
  • Полатова Сакена Джетибаевича — первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана
  • Сайидова Рамзиддина Бешимовича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
  • Ташматова Шерзода Рихсибаевича — председателя Ассоциации таэквондо Узбекистана

медалью «Жасорат»

  • Дайибекову Зайнаб Казбековну — члена национальной сборной команды Узбекистана по фехтованию
  • Мирзахалилова Миразизбека Мирзакарим угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Рахимову Турсуной Фарход кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу


Реклама на Газета.uz

медалью «Келажак бунёдкори»

  • Абдурахимова Расулжона Шухрат угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по гимнастике
  • Воронину Екатерину Александровну — члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
  • Зокирову Нилуфар Обиджон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
  • Келдиёрову Диёру Бахтиёр кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
  • Кодирову Райхону Юсуф кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Набиеву Муаттар Абдуллажон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
  • Рафаловича Никиту Игоревича — члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
  • Рахматову Дилнозу Бакир кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
  • Садуллаеву Сафину Эркиновну — члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
  • Тохирову Мухтасар Жахонгир кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по стрельбе

медалью «Шуҳрат»

  • Алимову Дилрабо Ахмаджоновну — заведующую отделом спорта редакции социально-правовых и спортивных программ телеканала «O‘zbekiston 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана
  • Каюмова Азиза Илхамовича — врача национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
  • Мирзадиярова Рустама Исламовича — старшего тренера национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
  • Муслимова Обиддина — специалиста по мануальной терапии национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
  • Расулова Комилжона Куддусовича — врача национальной сборной команды Узбекистана по боксу
  • Эргашева Адхамжона Абдуллажон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
  • Юлчиева Суннатуллу Туйчибаевича — врача отделения спортивной медицины Республиканского научно-практического центра спортивной медицины
  • Юнусова Масъуджона Алимджоновича — главного врача национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Олимпийская делегация Узбекистана, принявшая участие в Олимпиаде, вернулась в Ташкент 9 августа. Сборная завершила Игры с пятью медалями — три золотые и две бронзовые, заняв 32-е место в турнирной таблице. Это лучший показатель среди стран Центральной Азии и второй лучший среди стран СНГ (после России).

Победители Олимпийских игр получат по 200 тысяч долларов, обладатели бронзовых медалей — по 50 тысяч долларов. Более того, денежные премии получат наставники призёров, а также все участники Олимпиады.