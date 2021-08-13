Президент Шавкат Мирзиёев 13 августа наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.
Глава государства присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями:
орденом «Фидокорона хизматлари учун»
- Жалолова Баходира Исомиддин угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
почетное звание «Ўзбекистон ифтихори»
- Джураеву Акбару Хуснидилла угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Рашитову Улугбеку Исматуллаевичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи»
- Абдурахмонову Бекзоду Махамаджановичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Бобонову Давлату Хусниддин угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози»
- Абдурахманову Музаффару Махамаджоновичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе
- Кабинову Истаму Ашуровичу — тренеру по боксу детско-юношеской спортивной школы города Кагана Бухарской области
- Киличеву Фарруху Комиловичу — главному тренеру по боксу отделения бокса Чирчикской специализированной школы-интерната олимпийского резерва Ташкентской области
- Кобулову Нурали Уктамовичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Мирзаджанову Фарходу Мирхамитовичу — тренеру по тяжелой атлетике Федерации профсоюзов Узбекистана
- Расулову Элшоду Юнусовичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Хану Павлу Афанасьевичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
- Чусовитиной Оксане Александровне — члену национальной сборной команды Узбекистана по гимнастике
орденом «Соғлом авлод учун» I степени
- Зоирова Шахобидина Шокировича — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Киличева Тулкина Махмуровича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Махмудова Шахрилло Шариповича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
орденом «Дўстлик»
- Камилова Азизжона Якубжановича — председателя Федерации дзюдо Узбекистана
- Назлимова Владимира Аливеровича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по фехтованию
- Полатова Сакена Джетибаевича — первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана
- Сайидова Рамзиддина Бешимовича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Ташматова Шерзода Рихсибаевича — председателя Ассоциации таэквондо Узбекистана
медалью «Жасорат»
- Дайибекову Зайнаб Казбековну — члена национальной сборной команды Узбекистана по фехтованию
- Мирзахалилова Миразизбека Мирзакарим угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Рахимову Турсуной Фарход кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
медалью «Келажак бунёдкори»
- Абдурахимова Расулжона Шухрат угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по гимнастике
- Воронину Екатерину Александровну — члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
- Зокирову Нилуфар Обиджон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
- Келдиёрову Диёру Бахтиёр кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Кодирову Райхону Юсуф кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Набиеву Муаттар Абдуллажон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Рафаловича Никиту Игоревича — члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
- Рахматову Дилнозу Бакир кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
- Садуллаеву Сафину Эркиновну — члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике
- Тохирову Мухтасар Жахонгир кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по стрельбе
медалью «Шуҳрат»
- Алимову Дилрабо Ахмаджоновну — заведующую отделом спорта редакции социально-правовых и спортивных программ телеканала «O‘zbekiston 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана
- Каюмова Азиза Илхамовича — врача национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо
- Мирзадиярова Рустама Исламовича — старшего тренера национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ
- Муслимова Обиддина — специалиста по мануальной терапии национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Расулова Комилжона Куддусовича — врача национальной сборной команды Узбекистана по боксу
- Эргашева Адхамжона Абдуллажон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике
- Юлчиева Суннатуллу Туйчибаевича — врача отделения спортивной медицины Республиканского научно-практического центра спортивной медицины
- Юнусова Масъуджона Алимджоновича — главного врача национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо
Олимпийская делегация Узбекистана, принявшая участие в Олимпиаде, вернулась в Ташкент 9 августа. Сборная завершила Игры с пятью медалями — три золотые и две бронзовые, заняв 32-е место в турнирной таблице. Это лучший показатель среди стран Центральной Азии и второй лучший среди стран СНГ (после России).
Победители Олимпийских игр получат по 200 тысяч долларов, обладатели бронзовых медалей — по 50 тысяч долларов. Более того, денежные премии получат наставники призёров, а также все участники Олимпиады.