Президент Шавкат Мирзиёев 13 августа наградил группу спортсменов и тренеров Узбекистана, добившихся высоких результатов на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Глава государства присвоил почетные звания, наградил орденами и медалями:





орденом «Фидокорона хизматлари учун»

Жалолова Баходира Исомиддин угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

почетное звание «Ўзбекистон ифтихори»

Джураеву Акбару Хуснидилла угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Рашитову Улугбеку Исматуллаевичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спортчи»

Абдурахмонову Бекзоду Махамаджановичу — члену национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Бобонову Давлату Хусниддин угли — члену национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

почетное звание «Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган спорт устози»

Абдурахманову Музаффару Махамаджоновичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по вольной борьбе

Кабинову Истаму Ашуровичу — тренеру по боксу детско-юношеской спортивной школы города Кагана Бухарской области

Киличеву Фарруху Комиловичу — главному тренеру по боксу отделения бокса Чирчикской специализированной школы-интерната олимпийского резерва Ташкентской области

Кобулову Нурали Уктамовичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Мирзаджанову Фарходу Мирхамитовичу — тренеру по тяжелой атлетике Федерации профсоюзов Узбекистана

Расулову Элшоду Юнусовичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Хану Павлу Афанасьевичу — тренеру национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Чусовитиной Оксане Александровне — члену национальной сборной команды Узбекистана по гимнастике





орденом «Соғлом авлод учун» I степени

Зоирова Шахобидина Шокировича — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Киличева Тулкина Махмуровича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Махмудова Шахрилло Шариповича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

орденом «Дўстлик»

Камилова Азизжона Якубжановича — председателя Федерации дзюдо Узбекистана

Назлимова Владимира Аливеровича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по фехтованию

Полатова Сакена Джетибаевича — первого заместителя председателя Федерации бокса Узбекистана

Сайидова Рамзиддина Бешимовича — тренера национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Ташматова Шерзода Рихсибаевича — председателя Ассоциации таэквондо Узбекистана

медалью «Жасорат»

Дайибекову Зайнаб Казбековну — члена национальной сборной команды Узбекистана по фехтованию

Мирзахалилова Миразизбека Мирзакарим угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Рахимову Турсуной Фарход кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу





медалью «Келажак бунёдкори»

Абдурахимова Расулжона Шухрат угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по гимнастике

Воронину Екатерину Александровну — члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике

Зокирову Нилуфар Обиджон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ

Келдиёрову Диёру Бахтиёр кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Кодирову Райхону Юсуф кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Набиеву Муаттар Абдуллажон кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Рафаловича Никиту Игоревича — члена национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Рахматову Дилнозу Бакир кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ

Садуллаеву Сафину Эркиновну — члена национальной сборной команды Узбекистана по легкой атлетике

Тохирову Мухтасар Жахонгир кизи — члена национальной сборной команды Узбекистана по стрельбе

медалью «Шуҳрат»

Алимову Дилрабо Ахмаджоновну — заведующую отделом спорта редакции социально-правовых и спортивных программ телеканала «O‘zbekiston 24» Национальной телерадиокомпании Узбекистана

Каюмова Азиза Илхамовича — врача национальной сборной команды Узбекистана по дзюдо

Мирзадиярова Рустама Исламовича — старшего тренера национальной сборной команды Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ

Муслимова Обиддина — специалиста по мануальной терапии национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Расулова Комилжона Куддусовича — врача национальной сборной команды Узбекистана по боксу

Эргашева Адхамжона Абдуллажон угли — члена национальной сборной команды Узбекистана по тяжелой атлетике

Юлчиева Суннатуллу Туйчибаевича — врача отделения спортивной медицины Республиканского научно-практического центра спортивной медицины

Юнусова Масъуджона Алимджоновича — главного врача национальной сборной команды Узбекистана по таэквондо

Олимпийская делегация Узбекистана, принявшая участие в Олимпиаде, вернулась в Ташкент 9 августа. Сборная завершила Игры с пятью медалями — три золотые и две бронзовые, заняв 32-е место в турнирной таблице. Это лучший показатель среди стран Центральной Азии и второй лучший среди стран СНГ (после России).

Победители Олимпийских игр получат по 200 тысяч долларов, обладатели бронзовых медалей — по 50 тысяч долларов. Более того, денежные премии получат наставники призёров, а также все участники Олимпиады.