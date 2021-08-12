Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) призвали всех беременных вакцинироваться от коронавируса, заявив, что новые исследования не выявили повышенного риска выкидыша среди тех, кто получил вакцину. Заявление опубликовано на сайте CDC.

Исследование охватило около 2500 женщин со сроком беременности до 20 недель, которые получили РНК-вакцину (Pfizer, Moderna или Johnson & Johnson).

Более ранние исследования не выявили угроз беременным и их плоду, вакцинированных на поздних сроках беременности.

«Повышенная циркуляция высоко заразного штамма Delta, низкий уровень использования вакцины среди беременных, а также повышенный риск тяжёлых заболеваний и осложнений беременности, связанных с инфекцией COVID-19, среди беременных делают вакцинацию этой группы населения более актуальной, чем когда-либо», — говорится в сообщении CDC.

Эксперты также призвали пройти вакцинацию женщин, которые планируют беременность, и кормящих грудным молоком матерей.

«Вакцины безопасны и эффективны, и как никогда актуально увеличивать количество вакцинированных, поскольку мы сталкиваемся со штаммом Delta и наблюдаем тяжелые исходы COVID-19 среди невакцинированных беременных», — заявил директор CDC Рошель Валенски.