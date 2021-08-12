Рынок недвижимости с каждым годом пополняется все большим количеством новых интересных жилых кварталов. First Development Group познакомила с одним из крупных проектов Ташкента — многофункциональным жилым комплексом Manhattan.

МЖК Manhattan — особый проект компании First Development Group. Жилой квартал состоит из трех фаз: премиального Prime, делового Central и творческого Soho. Первой стадией масштабного и амбициозного проекта стал МЖК Manhattan Prime с квартирами бизнес-класса. Комплекс включает в себя шесть домов по 16 этажей и 360 квартир. Его площади варьируются от 39,8 до 120 кв. м.

Есть несколько причин, по которым стоит обратить внимание на Manhattan Prime.

Локация в центре города

МЖК возводят на пересечении ул. Махатмы Ганди и Асака, напротив Central Park (бывш. парк им. Тельмана) в сердце Дархана. Здесь можно встретиться с друзьями, пройтись по магазинам и выпить чашку кофе за уличным столиком, наблюдая за многоголосым людским потоком. А после — неторопливо дойти до парка и продолжить прогулку там.





Все необходимое в шаговой доступности

Жителям Manhattan Prime не придется вставать раньше, чтобы успеть по пробкам доехать до офиса. Деловые люди, часто находящиеся в разъездах, оценят близость аэропорта (15 минут на автомобиле) и вокзала «Ташкент» (10 минут на автомобиле).





Рабочие, жилые и досуговые пространства расположены в непосредственной близости и помогают достичь того самого work-life balance, к которому стремятся занятые и востребованные люди. Парки, торговые центры, школы, ташкентский «Бродвей» и прочие необходимые места для комфортного проживания находятся рядом.

Премиальное наполнение

Prime включает в себя консьерж-сервис в каждом подъезде, фитнес-центр, детскую игровую комнату, барбершоп и салоны красоты, зону ожидания, колясочную и велосипедную зоны, коворкинг-центр, зал торжеств на 50 человек, круглосуточную охрану и двор без машин. Архитекторы FDG предусмотрели зоны ожидания для гостей, а также сенсоры для вызова лифта ногой, если руки заняты пакетами.

Панорамные окна с видом на парк

Панорамные окна — символ премиального жилья, так как далеко не каждое строение способно выдержать подобную конструкцию. В Manhattan Prime архитекторы предусмотрели возможности установки таких окон, тем самым повысив класс предлагаемого жилья. Благодаря такому решению из окон жилого комплекса будущим жителям как на ладони будет открывается весь город, вид на Central Park и восхитительные городские пейзажи.





Особенный стиль здания и атмосфера

В проекте Manhattan компания воссоздает дух и атмосферу динамичного Нью-Йорка. Новый квартал придется по вкусу активным деловым людям, которые ценят комфорт и знают цену времени.

Ярким и узнаваемым элементом фасада станет здание треугольной формы, напоминающее Флэтайрон-билдинг (здание-утюг) — символ Нью-Йорка. Вечером жилой комплекс будет оставаться таким же притягательным, как и днем, приобретая новый шарм благодаря оригинальному фасадному освещению и золотым статуям, украшающим высокое здание на разных ярусах.

Коммерческая зона

Чтобы создать пространство для полноценной и насыщенной жизни, компания предусмотрела в проекте на Дархане не только жилую и развлекательную, но и деловую инфраструктуру. Человек сможет жить, работать и отдыхать в пределах одного благоустроенного квартала.





Большой выбор планировочных smart-решений

Благодаря умному подходу к планированию пространства в МЖК Manhattan «работает» каждый метр. Даже небольшие квартиры отличаются вместимостью и функциональностью. Компания предлагает более 30 вариантов планировок, которые могут стать выгодной инвестицией или началом самостоятельной жизни. Подобрать квартиру можно по своему вкусу:

однокомнатная площадью 38,7 кв. м;

двухкомнатная площадью 62,2 или 59,9 кв. м;

трехкомнатная площадью 85,3 кв. м.

Больше подробностей о комплексе вы можете получить в офисах продаж или позвонив в единый call-центр компании.

Адрес: пересечение ул. Махатмы Ганди и Асака.

Ориентир: Central Park.

Телефон отдела продаж: (+998) 78−777−01−01.

Сайт: manhattan.uz

Telegram: t.me/fdguz

Instagram: @manhattan.uz

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