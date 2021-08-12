Почти 100% военнослужащих Министерства обороны Узбекистана получило минимум одну дозу вакцины от коронавируса, сообщила пресс-служба министерства.

Первую дозу вакцины получило 94,7%, вторую — 91,6% и третью — 61,1% военнослужащих. Для вакцинации в основном использован препарат ZF-UZ-VAC-2001. Кроме того, применялись вакцины «Спутник V» и Moderna.

С августа началась вакцинация других работников и служащих Вооружённых сил, отметил начальник Центра санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны подполковник воинской службы Жамшид Шакиров.

Для проведения вакцинации из медицинского персонала воинских частей и учреждений Минобороны было подготовлено 647 вакцинаторов. В медицинских пунктах открыто 81 прививочных пунктов, а Центральной военном клиническом госпитале, Центральной больнице и в военных госпиталях организовано 8 прививочных бригад.