Международный Вестминстерский университет в Ташкенте (МВУТ) — один из ведущих международных университетов в Узбекистане с программами обучения, аккредитованными в Великобритании. С момента основания в 2002 году университет зарекомендовал себя в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере экономики, финансов, бизнеса, коммерческого права и информационных решений.

В университете обучается более 4500 студентов. Более 2000 выпускников МВУТ успешно работают в Узбекистане и за рубежом.

МВУТ является членом Международной ассоциации по решениям устойчивого развития (Sustainable Development Solutions Network), Международной ассоциации университетов (International Association of Universities) и Международной Британской ассоциации высшего образования (AdvanceHE).





Особенности программ магистратуры в МВУТ

Международный Вестминстерский университет предлагает обучение по восьми программам магистратуры:

Международный бизнес-менеджмент (MA in International Business Management). С 2020—2021 учебного года программа включает два направления: «Креативный и культурный туризм» и «Предпринимательство и инновации». Международное коммерческое право (LLM in Commercial Law). Прикладная экономика (MSc in Applied Economics). Управление персоналом и развитие талантов (MA in Human Resource Management and Talent Development) — основана в партнерстве с Erasmus+. Бизнес-исследования и аналитика (MSc in Business Intelligence and Analytics). Общественное здравоохранение (MSc in Public Health Science) — обучает специалистов в области общественного здравоохранения, эпидемиологии и статистики, способных проводить научно обоснованный анализ и давать рекомендации по защите и улучшению здоровья населения, а также профилактике заболеваний. Педагогика (MA in Learning and Teaching) включает два направления: «Преподавание английского языка как иностранного» и «Преподавание английского языка для профессиональных целей». Скоро планируется открытие новой программы — «Методы научных исследований» (MSc Research Methods). Ее цель — подготовка специалистов, специализирующихся на данных. Кроме того, программа является подготовительным этапом для обучения степени PhD.





Преимущества обучения в магистратуре МВУТ

Преподаватели международного уровня. Профессорско-преподавательский состав университета имеет международную образовательную квалификацию и опыт работы. В 2021 году более 10 преподавателей МВУТ с ученой степенью PhD зарубежных университетов, входящих в топ-300 международных рейтинговых агентств QS, Times Higher Education и Academic Ranking of World Universities, получили докторскую степень DSc.

Преподаватели МВУТ активно публикуют научные статьи в ведущих международных журналах и практикуют деятельность в партнерстве с государством, ведущими компаниями и международными организациями.

Международно признанный диплом. Программы МВУТ аккредитованы Вестминстерским университетом в Лондоне. По окончании университета выпускники получат диплом британского вуза. Он имеет юридическую силу как в Узбекистане, так и за рубежом. После можно продолжить обучение для получения степени PhD.

Высокая востребованность на рынке труда. Около 90% выпускников МВУТ трудоустраиваются в течение первых шести месяцев после окончания университета. Среди работодателей выпускников — министерства и ведомства Узбекистана, Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG, международные банки и агентства развития, подразделения ООН, группа Всемирного банка, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, а также компании Enter Engineering, Anglesey Food (korzinka.uz), Ucell, Jurabek Laboratories, AKFA Group и прочие. Трудоустройство выпускников обеспечивает Карьерный центр МВУТ.

Выбор подходящего формата обучения. По программам магистратуры можно обучаться full-time (срок обучения — один год) и part-time (два года). Занятия в формате part-time проводятся в вечернее время, что дает возможность обучаться без отрыва от трудовой деятельности.

Как поступить на магистерскую программу в МВУТ

К кандидатам предъявляются следующие требования:

Наличие диплома бакалавра. Сертификат IELTS 6.5 (6.0 в письменном компоненте). Опыт работы. Успешное прохождение интервью.

Срок подачи документов — до 17 августа.

Подробная информация о магистерских программах доступна по ссылке.

Заявку на поступление можно подать онлайн на сайте университета.

Телефоны: (+998) 71−238−74−00, (+998) 71−238−74−44.

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Истикбол, 12.

Сайт: wiut.uz

Telegram: t.me/wiut_official_telegram

Facebook: fb.com/wiut.uz

Instagram: @wiutuni

На правах рекламы.