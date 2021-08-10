До начала нового учебного года остается совсем немного времени. В связи с этим для многих родителей проблема поиска школы вновь становится актуальной. Выбор школы — вопрос первостепенной важности еще и потому, что каждый родитель стремится дать своему ребенку все самое лучшее.

Стремясь обеспечить детей качественным образованием и обучить современным навыкам, INVENTO The Uzbek International School объявляет прием детей в школу с шести лет.





Международная образовательная программа

В основе обучения в INVENTO лежат программы международного бакалавриата PYP и MYP. Они предполагают комплексное развитие социальных, эмоциональных, когнитивных и физических навыков учащихся.

Программа IB PYP предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Она ориентирована на воспитание исследовательских навыков. Программа PYP нацелена на формирование первоначальных знаний и представлений о мире, способствует развитию самостоятельного мышления и формированию в учащихся чувства ответственности за свое обучение. Программа PYP помогает учащимся выстроить собственную систему ценностей и дает основу для дальнейшего обучения.

Программа IB MYP предназначена для учащихся от 11 до 16 лет. Она направлена на формирование креативных навыков, аналитического и критического мышления. MYP способствует развитию интеллектуальных способностей и учит детей применять полученные в школе знания на практике в реальной жизни.

MYP включает в себя восемь групп предметов:

иностранные языки;

родной язык и литература;

гуманитарные и общественные науки;

естественные науки;

математика;

искусство;

физкультура и здоровый образ жизни;

дизайн.

В рамках программы IB MYP дети обучаются концептуальному мышлению, исследованию глобальных и местных проблем, анализу информации, служению во благо общества и другим полезным навыкам.

Обязательным условием для учащихся IB MYP является овладение методами самостоятельного обучения и как минимум двумя языками. По окончании программы IB MYP учащиеся выполняют следующие проекты:

Общественный проект. В его рамках дети познают важность служения обществу и предлагают свои варианты того, как они могут помочь окружающим. Персональный проект. Это личная творческая работа, которая показывает, насколько ученик готов к самостоятельной работе.

Ультрасовременный кампус

Школа INVENTO расположится в отдельном здании вблизи парка «Ашхабад». Это современное образовательное пространство, спроектированное в соответствии с философией IB. В частности, здесь предусмотрены игровые площадки, прогулочные зоны, комнаты для творчества и пространства для обучения, отдыха и исследовательской деятельности учащихся. Кроме того, во всех аудиториях обеспечен оптимальный уровень естественного освещения. Еще одна важная особенность кампуса INVENTO — классы с максимальным количеством учащихся до 20 человек.





Особое внимание уделено дополнительным занятиям. Для этого в школе имеются тренажерные залы, бассейн, концертный зал, технологические лаборатории и другие учебные аудитории.

Также в школе доступны услуги квалифицированного медицинского персонала и психолога. Кроме того, вся территория кампуса находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Все это делает кампус INVENTO местом, где каждый ученик получает знания в атмосфере заботы и безопасности.

В 2021—2022 году INVENTO набирает учащихся с 1 по 7 классы. Начиная с 2022—2023 учебного года, в школе INVENTO откроются также и старшие классы.

Записаться на учебу в INVENTO The Uzbek International School можно по ссылке.

«INVENTO — Engage. Enhance. Empower.»

Информационный центр: (+998) 71−210−99−99.

Адрес школы: Яшнабадский р-н, пересечение улиц Махтумкули-2 и МКАД.

Ориентир: парк «Ашхабад».

Facebook: fb.com/inventoschool

Instagram: @invento.uz

Telegram: t.me/inventouis

На правах рекламы.