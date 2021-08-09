Передвижная лаборатория, которая будет проводить тестирование на ВИЧ, гепатит С и инфекции, передающиеся половым путем, открылась в Ташкенте. Лабораторию запустили «Врачи без границ» в сотрудничестве с Республиканским центром по борьбе со СПИДом, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе организации.

Планируется, что в ближайшее время лаборатория, расположенная в специально оборудованном автобусе, будет курсировать по Ташкенту и Ташкентской области. В дальнейшем радиус действия лаборатории-автобуса может быть расширен.

«Экспресс мобильная диагностика сегодня практикуется во многих странах мира. Она позволяет оперативно на месте проводить раннюю диагностику таких заболеваний, как — в случае нашей лаборатории, — ВИЧ, гепатит С и сифилис. Подчеркну, тестирование проводится анонимно, оперативно и квалифицированно на высоком уровне. Таким образом, появляется возможность в случае необходимости своевременно перенаправить пациентов в медицинские учреждения», — отметила доктор «Врачей без границ» Дилором Бабаходжаева.

Мобильная лаборатория может эксплуатироваться в любых климатических условиях, обеспечивая высокую точность исследований и соблюдение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований, отмечается в сообщении. Команда лаборатории будет состоять из врача и медицинской сестры (или лаборанта).