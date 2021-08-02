2 июля по большей части Узбекистана ожидается сухая и умеренно жаркая погода, лишь по Ферганской долине, а также в предгорных и горных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Столбик термометра к полудню повысится до +36…+39 градусов, что на 3−4 градуса превышает норму начала августа, сообщает Узгидромет.

3 июля и до конца рабочей недели по равнинной территории сохранится умеренная жара. Столбик термометра будет постепенно повышаться, но аномалия температуры этих дней не так значительна, как это было в самые жаркие периоды июля, отмечают синоптики. Ночи постепенно становятся длиннее, а дни короче.

В предгорье и в горах в течение большей части этой недели будут выпадать локальные и непродолжительные дожди с грозами.

Усиление ветра до 15−20 м/с ожидается по стране 2−4 августа. По предгорным и горным районам 2−5 августа сохраняется селеопасность.