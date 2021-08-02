С 5 по 10 августа в Таджикистане пройдут трехсторонние учения с участием армий Таджикистана, Узбекистана и России, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Подразделение Министерства обороны Узбекистана совершило к месту проведения учений 200-километровый марш в составе колонны. На учения направилась взводно-тактическая группа из 180 военнослужащих на штатных бронетранспортерах БТР-82, с модернизированными системами залпового огня, мобильными зенитными установками, командно-штабными и эвакуационными машинами и мобильным медицинским центром со средствами тылового обеспечения.

На территории соседнего государства колонну с воздуха сопровождали боевые вертолеты МИ-35 Военно-воздушных сил Узбекистана. Маневры пройдут на полигоне Харб-майдон в Таджикистане.

На учениях предстоит отработать задачи по противодействию внешним угрозам. Основная их цель — укрепление стабильности в Центральной Азии, предотвращение потенциальных угроз и обмен опытом.

Учения проходят на фоне боестолкновений в Афганистане между правительственными войсками и движением «Талибан».

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