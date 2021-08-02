Служба государственной безопасности и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре пресекли ряд незаконных сделок по продаже земельных участков, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе СГБ.

Один из руководителей фермерского хозяйства в Бешарыкском районе Ферганской области, договорился о продаже за 29 тысяч долларов 35 соток земли на территории махалли Тошарик, выделенной хокимом Бешарыкского района для выращивания сельскохозяйственных культур дехканскому хозяйству, руководителем которого является его супруга. Он был задержан с поличным при получении в качестве аванса 20 тысяч долларов.

Должностное лицо, пообещавшее продать гражданину за 30 тысяч долларов 20 соток свободного земельного участка, расположенного на территории села Капчугай Алтыарыкского района, а также переоформить документы на его имя, было задержан при получении 15 тысяч долларов из запрошенной суммы.

Житель Багдадского района договорился о продаже клиенту за 11 тысяч долларов 4,75 га земли, принадлежащей дехканскому хозяйству, которое управляется другим гражданином. В ходе оперативного мероприятия он был задержан с поличным при получении 11 тысяч долларов.

В Наманганской области был задержан местный житель при попытке получения от клиента 7000 долларов и 31,5 млн сумов взамен оказания содействия через своих знакомых в вынесении решения хокима района о выделении для занятия садоводством 8 га земли, принадлежащей предприятию в Чартакском районе.

В Сурхандарьинской области задержан гражданин, представившийся руководителем фермерского хозяйства в Бандиханском районе и пообещавший продать клиенту за 50 миллионов сум 2 га земли, находящейся на государственном балансе, и оформить ее на его имя путем передачи 50 млн сумов своему знакомому, работающему в районном хокимияте.

В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, ведутся следственные действия.