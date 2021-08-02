Можно ли за пять дней открыть четыре торговых магазина? Сеть магазинов ISHONCH сумела это сделать и за последние пять дней июля открыла четыре новых филиала. Они расположились в Бухаре, Хиве, Зарафшане и Ургутском районе. В результате сеть увеличилась до 39 филиалов.





Новые филиалы сети магазинов ISHONCH модернизированы в соответствии с европейскими стандартами и имеют удобные условия для посетителей. В каждом магазине представлено более 7000 наименований товаров для комфортной жизни и все это местные жители смогут взять в рассрочку.





Каждый магазин расположен в удобном для населения месте, поэтому найти магазин не составит труда. Благодаря широкому ассортименту, доступным ценам, качественному обслуживанию, доброжелательному отношению персонала, возможностям, созданным для покупателей, большинство посетителей магазинов не могут покинуть ISHONCH, не купив товары.





В четырех новых филиалах было создано более 270 рабочих мест, в основном это молодежь, проживающая в этих районах. Для сотрудников открывающегося филиала сети магазинов ISHONCH будут организованы необходимые тренинги и занятия. Кроме того, квалифицированные специалисты в магазинах пройдут обучение по традиции «наставник-ученик».





В ближайшее время ISHONCH откроет новые магазины в Самарканде, Иштихонском районе Самаркандской области, Гурланском районе Хорезмской области, Гузарском районе Кашкадарьинской области, в Навои, Берунийском районе Каракалпакстана. Молодежь, которая желает работать в сети магазинов ISHONCH, может оставить заявку через официальный Telegram-бот компании.

Дополнительную информацию можно узнать по телефрну: (+998) 73−515−22−22.

Ургутский филиал:

Адрес: Самаркандская область, Ургутский район, город Ургут, махалля «Навбог».

Ориентир: туйхона «Олмос ота».

Бухарский филиал:

Адрес: Бухарская область, город Бухара, ул. Хавзи Нав, 21.

Ориентир: туйхона «Жаннат».

Хивинский филиал:

Адрес: Хорезмская область, город Хива, махалля «Мевастон», ул. Феруз, 12.

Ориентир: «Ипотекабанк».

Зарафшанский филиал:

Адрес: Навоийская область, город Зарафшан.

Ориентир: центральный базар.

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