В социальных сетях распространился репортаж телеканала «Ташкент» о том, как в Алмалыке (Ташкентская область) инспектор УБДД останавливает автомобиль Malibu (госномер 01 584 ААА) за правонарушение, но отпускает водителя по приказу командира.

На записи, показанной по телевидению, сотрудник, назвавший себя Аброр Исмаилов, просит водителя предъявить доверенность и разрешение на тонировку, а затем приложить палец к планшету для оформления протокола об административном правонарушении.

Затем инспектор получает приказ по рации и отпускает автомобиль без оформления штрафа. На записи слышен следующий разговор:

— Какой автомобиль ты остановил?

— Malibu.

— Всё, отпускай, много не говори. Скажи «доброго пути».

— Понял вас.

В конце ролика инспектор, обращаясь к оператору телеканала, спрашивает: «Это тоже выпустите?»

Комментарий ГУВД Ташкентской области

ГУВД Ташкентской области сообщило, что инцидент произошёл 28 июля во время рейда в Алмалыке. Инспектор остановил водителя Malibu, который принадлежит унитарному предприятию «Узтемирйулмаштаъмир», из-за непристегнутого ремня безопасности.

При проверке у водителя были все документы на право управления автомобилем, говорится в сообщении.





В отношении водителя оформлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 125 КоАО (несоблюдение водителями правил пользования ремнями безопасности при управлении транспортными средствами), штраф составляет 122,5 тысячи сумов.

Судя по опубликованной ГУВД фотографии, протокол оформлен старшим инспектором Бобиром Сидиковым, а не Аброром Исмаиловым. Имя водителя скрыто, кто именно находился за рулём, не уточняется.

«Командир отряда 2-й региональной зоны, связавшийся по рации, был привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение требований действующего регламента», — заявили в ГУВД Ташкентской области.

29 июля Алмалыкский горно-металлургическом комбинат и другие предприятия в регионе посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Источники «Газеты.uz» рассказали, что в эти дни в области было много представителей разных государственных органов.