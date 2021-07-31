На 17-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Узбекистана в субботу был заслушан отчёт Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды по вопросам борьбы с вырубкой деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Согласно озвученной статистике, в январе-июне 2021 года в Узбекистане было выявлено 2597 случаев незаконной вырубки более 4500 деревьев — 2407 ценных и 2109 малоценных пород, а также 1744 кубометров кустарников. Нанесённый природе ущерб природе оценён в 6,7 млрд сумов.

В разрезе регионов больше всего случаев незаконной вырубки и повреждения деревьев и кустарников зарегистрировано в Каракалпакстане (1065), Самаркандской (609), Кашкадарьинской (534), Навоийской (349) и Ташкентской (344) областях.

За время действия моратория более 5000 физических и юридических лиц получили отказ в вырубке в общей сложности 166 тысячи деревьев и кустарников ценных пород, не входящих в лесной фонд.

Представитель Госкомэкологии высказал ряд предложений для исправления ситуации. В частности, он отметил, что при отведении участков для строительства объектов не учитывается наличие на них разных деревьев, отмечает пресс-служба Сената. Жители Ташкента в последнее время отмечают, что в местах строительства деревья засыхают из-за отсутствия орошения.

«Мораторий был введён, чтобы исправить работу, — заявила председатель Сената Танзила Нарбаева. — Это не значит, что в этот период нельзя рубить деревья, а потом можно. Это возможность улучшить законодательство, пересмотреть механизмы, наладить связи с общественностью и, вообще, привести в порядок всю работу. После завершения срока моратория разработанный механизм сам по себе продолжал бы работать. К сожалению, до завершения моратория осталось шесть месяцев. Однако пока ничего не готово».

«Люди платят штрафы и снова продолжают рубить деревья. Поэтому новые предложения [Госкомэкологии] в этом направлении поддерживаются государством», — отметила она.

«Пока продолжается беспощадная вырубка деревьев, а в системе не обеспечена прозрачность, не может быть и речи о благополучии территорий и удовлетворении жизнью. Поэтому от соответствующих министерств и ведомств, региональных структур требуется усилить ответственность в этих вопросах, обеспечить неотвратимость наказания. Также необходимо пересмотреть работу по созданию понятной и открытой для всех, целостной системы по охране деревьев. При этом особое внимание следует уделить вопросу цифровизации», — сказала глава Сената. Она добавила, что экологи должны активнее работать в регионах.

«Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды должен изучить соответствующий опыт других стран. Это связано с тем, что дефицит воды характерен не только для Узбекистана. Как другие страны используют имеющиеся возможности? Но у них кругом всё зеленеет. Если деревья повреждены, они воспринимают это как трагедию. А у нас это обычное явление», — подчеркнула Танзила Нарбаева.

В октябре 2019 года, после неоднократных призывов общественности, президент Узбекистана подписал указ, которым был введён мораторий на вырубку деревьев с 1 ноября 2019 года до 31 декабря 2020 года. В феврале 2021 года мораторий был продлён до конца года.