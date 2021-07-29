Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов прокомментировал избиение жителя Денауского района Сурхандарьинской области Хасана Хушматова сотрудниками органов внутренних дел. В соцсетях сообщалось, что мужчина был «зверски избит» правоохранителями.

По данным главы пресс-службы ведомства, 10 июля житель махалли «Октом» района Юнус Хушматов сообщил в РОВД, что его брат Хасан Хушматов в нетрезвом состоянии устроил ссору в своем доме.

На основании этого заявления инспектор профилактики УКД ОВД района C. Пардаев и два его помощника Х. Шералиев и Т. Фармонов прибыли в квартиру Хасана Хушматова, посадили его в машину и отвезли в районный ОВД. На пути в участок помощники инспектора несколько раз избили и нанесли телесные повреждения. В результате Хасан Хушматов скончался 11 июля в больнице, говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура Денауского района возбудила уголовное дело по статья 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и 206 (превышение власти или должностных полномочий). Два сотрудника Х. Шералиев и Т. Фармонов заключены под стражу. Следствие ведёт прокуратура Сурхандарьинской области.

Комитет Сената по вопросам обороны и безопасности прокомментировал ситуацию и вновь заявил о нетерпимости к любым нарушениям закона в стране.