Центральный банк пересмотрел свой прогноз по росту экономики Узбекистана в 2021 году, следует из комментария регулятора по денежно-кредитной политике за второй квартал.

В начале года ЦБ ожидал увеличения ВВП на уровне 4,5−5,5%, но теперь прогнозирует 5,8−6,8%.

Реальный рост ВВП. Первоначальный (красная линия) и обновлённый прогноз (черная линия). Источник: ЦБ.

ЦБ указывает, что во втором квартале в стране наблюдалось быстрое восстановление экономической активности, а совокупный спрос рос быстрее, чем ожидалось. Кроме того, в большинстве секторов показатели достигли уровня, предшествующего пандемии. В частности, в январе-июне прирост ВВП ускорился до 6,2% (318,4 трлн сумов) против 1,1% в январе-июне 2020 года и 5,8% в январе-июне 2019 года.

Производство промышленных товаров увеличилось на 8,5% — до 83,9 трлн сумов, услуг на 18,3% — до 121,4 трлн сумов. Объёмы строительства выросли только на 0,1% (было 7,1%) — до 20,8 трлн сумов, сельского хозяйства — на 1,8% (2,8%) до 67,9 трлн сумов. Регулятор ожидает, что эти показатели улучшатся во втором полугодии.

В первом полугодии объём децентрализованных инвестиций в основной капитал увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ссуды, займы банков и иностранные кредитные линии были основными драйверами роста инвестиционного спроса.

Разрыв производства. Источник: ЦБ.

В связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией, начиная с первого квартала 2020 года в экономике начал формироваться отрицательный разрыв в производстве (фактический объем производства меньше, чем экономика в состоянии произвести при работе на полную мощность, в экономике имеются резервные или незадействованные мощности из-за слабого спроса). Разрыв достиг своей максимальной отметки во втором квартале.

За последние четыре квартала отрицательный разрыв в производстве сократился за счёт постепенного ускорения экономической активности и роста совокупного спроса. Прогнозируется, что во второй половине года при сохранении нынешних темпов экономической активности разрыв постепенно сократится и закроется к концу года.

Ключевыми факторами роста ВВП указывается продолжение фискального стимулирования экономики в 2021 году, восстановление совокупного спроса на фоне неизменных монетарных условий в четвёртом квартале 2020 года и первой половине 2021 года, а также привлечение частных инвестиций в результате структурных реформ по либерализации экономики.

Прогноз по инфляции остаётся на том же уровне — 9−10%.

В своём среднесрочном макроэкономическом прогнозе Центробанк учёл ситуацию с пандемией и вакцинацией в мире, экономические условия и скорость восстановления экономики основных торговых партнеров, возможные внутренние и внешние риски и неопределенности.

В то же время в мире существуют риски и неопределенности, связанные с усилением следующей волны пандемии, распространением новых штаммов коронавируса и последующим усилением ограничительных мер, которые могут оказать определенное влияние на экономическую активность к концу года, говорится в документе.



