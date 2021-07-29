AKFA University Part-Time Student (AUPS) поможет молодежи улучшить свои знания и подготовиться к жизни в университете. Программа рассчитана на два года. При выполнении требований выпускники будут приняты на второй курс соответствующего факультета вуза.


Программа предусматривает, что ученики 10 и 11 классов обучаются в школе. Во второй половине дня они будут обучаться в соответствии с учебной программой Университета AKFA. Уроки будут проходить параллельно со школьными занятиями.

В программе могут принять участие только школьники из Ташкента.


Требования для выпускников программы:

  • пройти весь курс обучения;
  • получить средний балл не ниже 1.0 в течение двух семестров;
  • успешно сдать заключительный экзамен.

Студенты, успешно окончившие AUPS, смогут продолжить обучение на одном из факультетов университета:

  • Цифровой маркетинг;
  • Предпринимательство и управление стартапами;
  • Международный бизнес и консалтинг;
  • Бухгалтерия и финансы;
  • Архитектура и дизайн;
  • Прикладная математика;
  • Стоматология;
  • Экономика;
  • Английский язык;
  • Компьютерный инжиниринг;
  • Программный инжиниринг;
  • Лечебное дело;
  • Фармацевтика;
  • Сестринское дело;
  • Гражданское строительство.

Минимальные требования для поступления в AUPS:

  1. Кандидаты могут подать заявление на поступление в AUPS, если они окончили 9 или 10 класс школы.
  2. Кандидаты должны иметь уровень английского языка не ниже Pre-Intermediate.
  3. Сдать вступительный экзамен AUPS 17 августа. Каждый абитуриент должен сдать тесты на английском языке в соответствии с выбранным факультетом.


Экзамены для медицинских факультетов: математика, химия и биология. Для других факультетов — математика.

Максимальный балл по каждому предмету — 100. Минимальный проходной балл — 50.

Стоимость годичного обучения в программе AUPS — 20 млн сумов.

Зарегистрироваться до 10 августа можно по ссылке.

Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−01−23.

Сайт: akfauniversity.org
Telegram: t.me/akfauniversity
Instagram: @akfauniversity
Facebook: fb.com/akfauniversity

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