AKFA University Part-Time Student (AUPS) поможет молодежи улучшить свои знания и подготовиться к жизни в университете. Программа рассчитана на два года. При выполнении требований выпускники будут приняты на второй курс соответствующего факультета вуза.
Программа предусматривает, что ученики 10 и 11 классов обучаются в школе. Во второй половине дня они будут обучаться в соответствии с учебной программой Университета AKFA. Уроки будут проходить параллельно со школьными занятиями.
В программе могут принять участие только школьники из Ташкента.
Требования для выпускников программы:
- пройти весь курс обучения;
- получить средний балл не ниже 1.0 в течение двух семестров;
- успешно сдать заключительный экзамен.
Студенты, успешно окончившие AUPS, смогут продолжить обучение на одном из факультетов университета:
- Цифровой маркетинг;
- Предпринимательство и управление стартапами;
- Международный бизнес и консалтинг;
- Бухгалтерия и финансы;
- Архитектура и дизайн;
- Прикладная математика;
- Стоматология;
- Экономика;
- Английский язык;
- Компьютерный инжиниринг;
- Программный инжиниринг;
- Лечебное дело;
- Фармацевтика;
- Сестринское дело;
- Гражданское строительство.
Минимальные требования для поступления в AUPS:
- Кандидаты могут подать заявление на поступление в AUPS, если они окончили 9 или 10 класс школы.
- Кандидаты должны иметь уровень английского языка не ниже Pre-Intermediate.
- Сдать вступительный экзамен AUPS 17 августа. Каждый абитуриент должен сдать тесты на английском языке в соответствии с выбранным факультетом.
Экзамены для медицинских факультетов: математика, химия и биология. Для других факультетов — математика.
Максимальный балл по каждому предмету — 100. Минимальный проходной балл — 50.
Стоимость годичного обучения в программе AUPS — 20 млн сумов.
Зарегистрироваться до 10 августа можно по ссылке.
Подробную информацию можно узнать по телефону: (+998) 71−200−01−23.
Сайт: akfauniversity.org
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