С 1 октября услуги по выдаче разрешений на тонировку (затемнение) стёкол автомобилей будут оказывать только через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ, my.gov.uz).

Как сообщило Министерство юстиции, это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 28 июля (ПКМ-465) «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка эксплуатации автотранспортных средств с тонированными (затемнёнными) стёклами».

Согласно утверждённому документом административному регламенту, работы по затемнению стёкол осуществляются владельцами автомобилей самостоятельно.

Как и прежде, не требуется разрешение на тонировку заднего стекла и полосы в верхней части лобового стекла шириной не более 14 см с неограниченной степенью светопропускания.

Разрешения будут выдаваться сроком на год, оплатить услугу необходимо в течение 10 дней после подачи заявления. За переоформление ранее выданного разрешения через ЕПИГУ плата не взимается.