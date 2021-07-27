26 июля в Узбекистане был обновлён рекорд суточного прироста новых случаев коронавируса с начала года — 789 (днём ранее — 705), общее число случаев с марта прошлого года достигло 125784, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество заболевших за день выявлено в Ташкенте — 112, Ташкентской области — 105, Сурхандарьинской — 89, Джизакской — 79, Самаркандской — 78, Каракалпакстане — 75. В других регионах цифры составляют от 72 в Ферганской области до 16 в Бухарской и Навоийской областях.

Число умерших пациентов с коронавирусом, зарегистрированных официально, выросло на 6 и достигло 845.





Ещё у 521 человека в течение дня была подтверждена пневмония. Днём ранее этот показатель составлял 482. Всего с 5 июля пневмония диагностирована у 7996 пациентов, из них 2503 выздоровели. Больше всего случаев пневмонии зафиксировано в Ташкенте (3082) и Ташкентской области (1159).



