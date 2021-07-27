Посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов вручил копии верительных грамот о назначении послом в Бразилии с резиденцией в Вашингтоне послу Бразилии в США Нестеру Форстеру, сообщает ИА «Дунё».

Нестер Форстер поздравил Жавлона Вахабова с назначением и отметил, что из-за пандемической обстановки в Бразилии МИД страны делегировало полномочия главе своего диппредставительства в США принять от имени руководства внешнеполитического ведомства копии верительных грамот.

Бразильский дипломат поблагодарил руководство Узбекистана за решение назначить представителя в Бразилии и выразил заинтересованность в проработке совместных торгово-экономических проектов в сельском хозяйстве, промышленности и машиностроении, а также партнёрстве в подготовке кадров.

Нестер Форстер также приветствовал обращение узбекской стороны в Организацию американских государств (ОАГ) для получения статуса страны-наблюдателя. Он отметил, что участие Узбекистана в процессах ОАГ поможет наладить более тесное сотрудничество со странами-членами организации.

Жавлон Вахабов возглавляет дипломатическую миссию Узбекистана в США с октября 2017 года. В 2018 году он был одновременно назначен послом страны в Канаде.