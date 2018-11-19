Посол Узбекистана с резиденцией в Вашингтоне Жавлон Вахабов вручил верительные грамоты генерал-губернатору Канады Жюли Пайетт, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе встречи глава Канады заявила, что Узбекистан известен «благодаря своей великой истории и стратегическому расположению в очень важной части мира».

В прошлом известный астронавт, Жюли Пайетт отметила, что «узбекская наука внесла значительный вклад в программы освоения космоса, предложив уникальные научные разработки и организовав на их основе производство космических аппаратных устройств и их компонентов».

Будучи астронавтом, она много читала и слышала об Узбекистане, сообщила Жюли Пайетт. Знакома с деятельностью великого правителя Самарканда и известного ученого, автора одного из самых полных и точных каталогов звездного неба (Гурганский зидж) Мирзо Улугбека, который «распахнул двери Вселенной, возведя целую обсерваторию за 150 лет до того, как Галилео Галилей изобрел телескоп».

Генерал-губернатор Канады заявила, что текущий уровень отношений между двумя странами находится на подъеме. Она подчеркнула, что Канада приветствует стремление Узбекистана стать ключевым членом наиболее развитого мирового сообщества.

«Я была очень рада услышать, что канадская компания Sky Power вошла на рынок Узбекистана с крупным инвестиционным предложением в сфере возобновляемой энергетики», — отметила она. По ее мнению, этот проект является «взаимовыгодным и обоюдно выигрышным».

При этом Узбекистану и Канаде «еще есть над чем поработать». В частности, она отметила необходимость расширения торговли между странами, а также активизации сотрудничества в области образования.

По итогам церемонии состоялась встреча посла с генеральным директором Бюро МИД по вопросам приполярного региона, Восточной Европы и Евразии Эллисон ЛеКлер. Канадский дипломат выразила готовность принять комплекс политико-дипломатических мер по организации визита главы Узбекистана в Канаду в первой половине 2019 года.