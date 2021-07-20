20 июля в Узбекистан из Китая доставлена очередная партия китайско-узбекской вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC2001 в объёме 1 миллиона доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего к настоящему времени страна получила 7,5 миллиона доз этого препарата. Кроме того, было поставлено 710 тысяч доз вакцины AstraZeneca и 370 тысяч доз российского «Спутника V». Общий резерв вакцины составил, таким образом, 8,58 миллиона доз.

По данным на 19 июля по стране полный курс вакцинации прошло свыше 1 миллиона человек, что составляет 2,9% от численности постоянного населения (34,86 миллиона по итогам первого полугодия).

Всего применено 5,8 миллиона доз вакцины от COVID-19, в том числе первую дозу получило 3,66 миллиона человек, вторую — 1,55 миллиона, третью — 581,7 тысячи. 19 июля было привито 158,1 тысячи человек, из них первой дозой — 123,9 тысячи, второй — 18,7 тысячи и третьей — 15,4 тысячи.

В последние дни наблюдается рост заболеваемости. В понедельник было выявлено 658 новых случаев коронавируса (это рекорд с начала года, днём ранее было 585, общее число случаев достигло 120631), а также 465 случаев пневмонии (462), умерло 4 человека, у которых был коронавирус (всего официально зарегистрировано 805 смертей).

На днях было объявлено введение обязательной вакцинации от COVID-19 для некоторых категорий граждан старше 18 лет, включая сотрудников торговых и сервисных объектов, спортивных школ, культурно-развлекательных учреждений и зон отдыха, военнослужащих, работников общепита и других.

Ранее сообщалось, что 20−25 июля Узбекистан должен получить 4 миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC2001, в августе ожидается поставка 160 тысяч доз «Спутника V», в августе-сентябре в рамках программы COVAX — 660 тысяч доз AstraZeneca или Moderna.