TBC Bank — это первый цифровой банк в Узбекистане с инновационным подходом. Он предлагает каждому пользователю ежемесячно совершать переводы в любых направлениях между картами UzCard и Humo с комиссией 0% до 3 млн сумов. На сумму выше 3 млн сумов ставка комиссии составляет всего 0,4%.





Также в приложении банка доступна возможность перевода денег по номеру телефона получателя. Это нестандартный и практичный выход для тех, кто не знает или не хочет спрашивать номер карты у адресата.

В качестве приятного бонуса отправитель может также написать получателю личное сообщение. А чтобы поднять настроение, TBC Bank добавил функцию отправки особенных гифок — можно делиться и дарить положительные эмоции своим друзьям и знакомым. Кроме того, сохранив данные получателя, можно ускорить процесс перевода и избежать постоянного ввода информации вручную.

Еще один простой, доступный и выгодный продукт — «TBC Депозит».





Этот выгодный продукт поможет легко накопить на свои цели. У «TBC Депозита» годовая ставка составляет 23%, а эффективная — 25,59% с учетом капитализации. Нет никаких ограничений по сумме или сроку: можно положить на депозит любую сумму, продержать желаемое количество дней и снять деньги в любое время без потери уже начисленных процентов. А с правилом автонакопления «TBC Депозита» копить на свои цели станет еще легче. Достаточно указать сумму, день и срок — все остальное за клиента сделает TBC Bank.

«TBC Bank делает жизнь людей проще».

Скачать приложение TBC UZ можно на Android и iOS.

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