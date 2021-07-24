Пятеро осужденных по делу о взрывах в Ташкенте 16 февраля 1999 года оправданы. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Ташкентского областного суда по уголовным делам Шерзод Худойбердиев.

Зангиотинский районный суд Ташкентской области 30 июня 1999 года признал главных инспекторов таможенного поста «Гишт куприк» Ёлкин Камалов (1968 года рождения), Мухаммадзахир Ходжаев (1973), Иброхим Юнусов (1970), Бахтиёр Бегматов (1974) и Искандар Буриев (1973) виновными по статье 208 Уголовного кодекса (бездействие власти) и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Их обвинили в нарушении приказа о запрете проезда транспортных средств и физических лиц через пост «Гишт куприк». Как следует из материалов дела, после организации серии взрывов в Ташкенте в период с 10:50 по 12:05 члены религиозного экстремистского движения разделились на группы и покинули столицу, в том числе через указанный пост.

В решении суда отмечается, что инспекторы перекрыли дорогу транспорту, но якобы продолжали пропускать физических лиц. В результате примерно в 12:30 организаторы терактов Н. Юлдашев, З. Хасанов, Х. Рахманов беспрепятственно прошли через таможенный пост, а последние двое скрылись на территории Казахстана.

Ёлкин Камалов, Мухаммадзахир Ходжаев, Иброхим Юнусов, Бахтиёр Бегматов и Искандар Буриев были освобождены от отбывания наказания указом президента от 30 апреля 1999 года об амнистии в связи с объявлением 9 мая Днём памяти и почестей.

Осужденные подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции. Апелляция рассматривалась Ташкентском областном суде по уголовным делам под председательством судьи Сагдуллы Аширматова. 24 июля 2021 года суд присяжных оправдал их и отменил обвинительный приговор Зангиатинского районного суда по уголовным делам. Они реабилитированы.

22 года назад, 16 февраля 1999 года, в Ташкенте произошла серия мощных взрывов, в том числе у здания правительства на площади Мустакиллик. По официальной информации, погибло 16 человек, пострадало 123 (по другим данным погибли 13 человек, пострадало свыше 100). Первый президент Узбекистана Ислам Каримов тогда заявил, что теракт, организованный религиозными экстремистами, был в том числе попыткой покушения на его жизнь.