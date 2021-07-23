Сегодня, 23 июля, в 9:29 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании электронного рекламного экрана на круге Учкахрамон, на Ташкентской кольцевой автодороге в Юнусабадском районе, сообщила пресс-служба столичного УЧС.

Пожарные прибыли на место происшествия в 9:33 и потушили пламя в 9:38. В результате пожара никто не пострадал, в настоящее время ведется расследование, говорится в сообщении.

Предварительная причина возгорания устанавливается, но, как предполагают эксперты, наиболее вероятно, что произошло короткое замыкание, сообщили «Газете.uz» в МЧС.