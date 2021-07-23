Сегодня, 23 июля, в 9:29 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании электронного рекламного экрана на круге Учкахрамон, на Ташкентской кольцевой автодороге в Юнусабадском районе, сообщила пресс-служба столичного УЧС.
Пожарные прибыли на место происшествия в 9:33 и потушили пламя в 9:38. В результате пожара никто не пострадал, в настоящее время ведется расследование, говорится в сообщении.
Предварительная причина возгорания устанавливается, но, как предполагают эксперты, наиболее вероятно, что произошло короткое замыкание, сообщили «Газете.uz» в МЧС.
Юрий stress
Жарко просто Надо систему Охлаждения пересмотреть = Но Это ни кому Как то не надо = Сгорел значит Сгорел = Просто сигнал на будущее = УБРАТЬ ВСЮ Электронную рекламу
Игорь Шерстюк
Больше экранов! Больше!
Азамат Шамузафаров
Ой, надо же! В пустыне живем и кто-то решил, что электронные рекламные щиты — отличная идея. Медаль Шухрат этому гению. Теперь для усиленного охлаждения они еще больше электричества потреблять будут. Все ради рекламы.