ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет всех с Курбан хайитом и желает, чтобы этот священный праздник прошел в атмосфере радости, семейного единства, доброго здоровья и изобилия.

В дни священного праздника — 21 и 22 июля — в торгово-развлекательном центре будут действовать скидки до 70% на одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику и товары для дома, а также вас ждут выгодные предложения на точках фудкорта. В эти дни торговые точки ТРЦ Samarqand Darvoza предлагают покупателям максимальные скидки и выгодные предложения. Стоит воспользоваться возможностью приобрести новинки с максимальной выгодой.

Скидки в точках питания:

American pizza — до 15%;

BBQ Burger — до 5%;

Istanbul — до 20%;

Kabulis — 20% на сет Kabob mix;

Sal-sal — до 5%.

Обувь и сумки:

Bata — скидки до 70%;

Cabani — скидки до 70%;

Derimod — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;

OTG — скидки до 60%.

Нижнее белье и пижамы:

MilaVitsa — скидки до 15%;

Penti — акция «Каждая третья вещь в подарок»;

Women’Secret — скидки до 50%.

Женская одежда:

Core — скидки до 50%;

Colin’s — скидки до 70%;

LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;

REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно»;

Selfie — скидки до 50% на всю летнюю колекцию;

Tom Tailor — cкидки до 70%;

USPA — скидки до 70%.

Мужская одежда

Avva — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;

Colin’s — скидки до 70%;

D’S Damat — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;

Kigili — скидки до 50%;

LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;

REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно»;

Tom Tailor — скидки до 50%;

Terra pro — скидки до 70%;

USPA — скидки до 70%.

Детская одежда:

LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;

Mamino — скидки до 70%;

Okaidi — скидки до 70%;

REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно».

Парфюмерия и косметика

скидки в Flormar при покупке: 2 шт — 5%; 4 шт — 10%; 6 шт — 15%; 8 шт — 20%; а также скидки от 30% до 50% на всю линейку pretty.

L’Occitane — скидки до 50%;

Parfume Gallery — скидки до 50% на определенные позиции;

скидки в Yves Rocher при покупке: 2шт — 5%; 4шт — 10%; 6шт — 15%; 8шт — 20%; а также скидки до 50% на определенные позиции.



Скидки на ювелирные украшения и аксессуары:

Aureya — до 40%;

Berooche — до 20%;

7Days socks — до 50%;

Fabricio — от 15% до 50% на солнцезащитные очки и оправы;

PANDORA — до 50%;

Sokolov — до 40%.

Скидки на все для дома и быта:

Home Market — до 20% на весь ассортимент мебели INDOOR от AIKO;

Miniso — до 20%;

Pavia home — до 20%;

Xiaomi.

На этом приятные новости не заканчиваются. 21 и 22 июля при покупке на сумму свыше 500 тысяч сумов у покупателей есть возможность принять участие в лотерее. Главный приз — незабываемая поездка в Анталью на двоих.





Для этого нужно:

Найти точки с наклейкой Bayram Sale. Собрать чеки на сумму свыше 500 тысяч сумов (чеки могут суммироваться). Подойти к стойке регистрации на втором этаже у атриума, чтобы стать участником лотереи.

Победитель будет объявлен 22 июля в 22:00.

21 и 22 июля ТРЦ Samarqand Darvoza будет работать с 10:00 до 23:00.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Телефон: (+998) 71−205−00−55.

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