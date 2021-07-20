ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет всех с Курбан хайитом и желает, чтобы этот священный праздник прошел в атмосфере радости, семейного единства, доброго здоровья и изобилия.

В дни священного праздника — 21 и 22 июля — в торгово-развлекательном центре будут действовать скидки до 70% на одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику и товары для дома, а также вас ждут выгодные предложения на точках фудкорта. В эти дни торговые точки ТРЦ Samarqand Darvoza предлагают покупателям максимальные скидки и выгодные предложения. Стоит воспользоваться возможностью приобрести новинки с максимальной выгодой.

Скидки в точках питания:

  • American pizza — до 15%;
  • BBQ Burger — до 5%;
  • Istanbul — до 20%;
  • Kabulis — 20% на сет Kabob mix;
  • Sal-sal — до 5%.

Обувь и сумки:

  • Bata — скидки до 70%;
  • Cabani — скидки до 70%;
  • Derimod — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;
  • OTG — скидки до 60%.

Нижнее белье и пижамы:

  • MilaVitsa — скидки до 15%;
  • Penti — акция «Каждая третья вещь в подарок»;
  • Women’Secret — скидки до 50%.

Женская одежда:

  • Core — скидки до 50%;
  • Colin’s — скидки до 70%;
  • LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;
  • REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно»;
  • Selfie — скидки до 50% на всю летнюю колекцию;
  • Tom Tailor — cкидки до 70%;
  • USPA — скидки до 70%.

Мужская одежда

  • Avva — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;
  • Colin’s — скидки до 70%;
  • D’S Damat — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;
  • Kigili — скидки до 50%;
  • LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;
  • REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно»;
  • Tom Tailor — скидки до 50%;
  • Terra pro — скидки до 70%;
  • USPA — скидки до 70%.

Детская одежда:

  • LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;
  • Mamino — скидки до 70%;
  • Okaidi — скидки до 70%;
  • REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно».

Парфюмерия и косметика

  • скидки в Flormar при покупке:
    • 2 шт — 5%;
    • 4 шт — 10%;
    • 6 шт — 15%;
    • 8 шт — 20%;
    • а также скидки от 30% до 50% на всю линейку pretty.
  • L’Occitane — скидки до 50%;
  • Parfume Gallery — скидки до 50% на определенные позиции;
  • скидки в Yves Rocher при покупке:
    • 2шт — 5%;
    • 4шт — 10%;
    • 6шт — 15%;
    • 8шт — 20%;
    • а также скидки до 50% на определенные позиции.

Скидки на ювелирные украшения и аксессуары:

  • Aureya — до 40%;
  • Berooche — до 20%;
  • 7Days socks — до 50%;
  • Fabricio — от 15% до 50% на солнцезащитные очки и оправы;
  • PANDORA — до 50%;
  • Sokolov — до 40%.

Скидки на все для дома и быта:

  • Home Market — до 20% на весь ассортимент мебели INDOOR от AIKO;
  • Miniso — до 20%;
  • Pavia home — до 20%;
  • Xiaomi.

На этом приятные новости не заканчиваются. 21 и 22 июля при покупке на сумму свыше 500 тысяч сумов у покупателей есть возможность принять участие в лотерее. Главный приз — незабываемая поездка в Анталью на двоих.


Для этого нужно:

  1. Найти точки с наклейкой Bayram Sale.
  2. Собрать чеки на сумму свыше 500 тысяч сумов (чеки могут суммироваться).
  3. Подойти к стойке регистрации на втором этаже у атриума, чтобы стать участником лотереи.

Победитель будет объявлен 22 июля в 22:00.

21 и 22 июля ТРЦ Samarqand Darvoza будет работать с 10:00 до 23:00.

Адрес: ул. Караташ, 5А.

Телефон: (+998) 71−205−00−55.

Facebook: fb.com/Samarqand.darvoza
Instagram: @samdarvoza
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