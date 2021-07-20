ТРЦ Samarqand Darvoza поздравляет всех с Курбан хайитом и желает, чтобы этот священный праздник прошел в атмосфере радости, семейного единства, доброго здоровья и изобилия.
В дни священного праздника — 21 и 22 июля — в торгово-развлекательном центре будут действовать скидки до 70% на одежду, обувь, аксессуары, украшения, косметику и товары для дома, а также вас ждут выгодные предложения на точках фудкорта. В эти дни торговые точки ТРЦ Samarqand Darvoza предлагают покупателям максимальные скидки и выгодные предложения. Стоит воспользоваться возможностью приобрести новинки с максимальной выгодой.
Скидки в точках питания:
- American pizza — до 15%;
- BBQ Burger — до 5%;
- Istanbul — до 20%;
- Kabulis — 20% на сет Kabob mix;
- Sal-sal — до 5%.
Обувь и сумки:
- Bata — скидки до 70%;
- Cabani — скидки до 70%;
- Derimod — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;
- OTG — скидки до 60%.
Нижнее белье и пижамы:
- MilaVitsa — скидки до 15%;
- Penti — акция «Каждая третья вещь в подарок»;
- Women’Secret — скидки до 50%.
Женская одежда:
- Core — скидки до 50%;
- Colin’s — скидки до 70%;
- LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;
- REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно»;
- Selfie — скидки до 50% на всю летнюю колекцию;
- Tom Tailor — cкидки до 70%;
- USPA — скидки до 70%.
Мужская одежда
- Avva — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;
- Colin’s — скидки до 70%;
- D’S Damat — акция «Каждая вторая вещь бесплатно»;
- Kigili — скидки до 50%;
- LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;
- REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно»;
- Tom Tailor — скидки до 50%;
- Terra pro — скидки до 70%;
- USPA — скидки до 70%.
Детская одежда:
- LC Waikiki — скидки до 70% на определенные товары;
- Mamino — скидки до 70%;
- Okaidi — скидки до 70%;
- REDTAG — акция «Купи две вещи, а третью получи бесплатно».
Парфюмерия и косметика
- скидки в Flormar при покупке:
- 2 шт — 5%;
- 4 шт — 10%;
- 6 шт — 15%;
- 8 шт — 20%;
- а также скидки от 30% до 50% на всю линейку pretty.
- L’Occitane — скидки до 50%;
- Parfume Gallery — скидки до 50% на определенные позиции;
- скидки в Yves Rocher при покупке:
- 2шт — 5%;
- 4шт — 10%;
- 6шт — 15%;
- 8шт — 20%;
- а также скидки до 50% на определенные позиции.
Скидки на ювелирные украшения и аксессуары:
- Aureya — до 40%;
- Berooche — до 20%;
- 7Days socks — до 50%;
- Fabricio — от 15% до 50% на солнцезащитные очки и оправы;
- PANDORA — до 50%;
- Sokolov — до 40%.
Скидки на все для дома и быта:
- Home Market — до 20% на весь ассортимент мебели INDOOR от AIKO;
- Miniso — до 20%;
- Pavia home — до 20%;
- Xiaomi.
На этом приятные новости не заканчиваются. 21 и 22 июля при покупке на сумму свыше 500 тысяч сумов у покупателей есть возможность принять участие в лотерее. Главный приз — незабываемая поездка в Анталью на двоих.
Для этого нужно:
- Найти точки с наклейкой Bayram Sale.
- Собрать чеки на сумму свыше 500 тысяч сумов (чеки могут суммироваться).
- Подойти к стойке регистрации на втором этаже у атриума, чтобы стать участником лотереи.
Победитель будет объявлен 22 июля в 22:00.
21 и 22 июля ТРЦ Samarqand Darvoza будет работать с 10:00 до 23:00.
Адрес: ул. Караташ, 5А.
Телефон: (+998) 71−205−00−55.
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