В очередном выпуске подкаста «Узбекинвест» «Все о страховании. Простым языком» эксперты рассказали о страховых услугах-«супергероях», про которые мало кто знает, но которые помогают делать жизнь легче и обеспечивают надежной финансовой защитой. К ним относятся добровольное страхование автогражданской ответственности, страхование смартфонов и газобаллонного оборудования в автомобилях и домах.

Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В своих подкастах специалисты «Узбекинвест» предоставляют большое количество полезной информации об обязательном автостраховании ОСАГО, учитывая популярность этой услуги среди населения. Данный вид страхования защищает ответственность водителей перед имуществом и здоровьем третьих лиц.

Если во время управления автомобилем водитель транспортного средства повредит автомобиль или иное имущество другого человека, страховая компания поможет возместить ущерб пострадавшему до 14 млн сумов.

А если ущерб превысит 14 млн сумов, может помочь полис добровольного страхования автогражданской ответственности ДСАГО. Цель этого полиса — помочь водителям-виновникам ДТП возместить ущерб пострадавшему сверх обязательного автострахования.

Например, если ущерб составил 24 млн сумов, по полису обязательного страхования автогражданской ответственности страховая компания поможет возместить пострадавшему 14 млн сумов. Сверх этой суммы выплатить компания не может, так как это установлено законодательством. Остальное виновнику придется платить самостоятельно. Но если есть полис ДСАГО на 10 млн сумов, страховая компания поможет возместить и остальную сумму.

Оформлять ДСАГО выгодно. Полис на 10 млн сумов стоит примерно 19 тысяч сумов в год. На сайте «Узбекинвеста» можно узнать о данной услуге подробнее и оформить электронный страховой полис за три минуты.

Страхование смартфонов

Если быть точнее, то страхование экранов или дисплеев смартфонов. Эта страховая услуга поможет починить экран смартфона при его поломке практически в любых случаях. Исключения по данному виду страхования можно узнать, обратившись в круглосуточный call-центр компании по номеру: (+998) 71−207−60−00.

Смартфон страхуется на 60% от его стоимости. К примеру, iPhone 12 стоимостью приблизительно 10,5 млн сумов можно застраховать на 6 млн сумов. Полная замена дисплея данного смартфона обойдется приблизительно в 3 млн сумов.

Благодаря страховому полису есть возможность поменять дисплей смартфона при его поломке два раза.

Страхование газобаллонного оборудования, установленного в автомобилях или домах

Данные виды страховых услуг защищают от неисправностей газобаллонного оборудования и предусматривают выплату компенсации при повреждении самого оборудования или имущества и здоровья третьих лиц.

Компенсация по данным видам страхования выплачивается в двух случаях:

если из-за стихийных бедствий, пожара, удара предметов или незаконных действий других лиц был нанесен ущерб самому оборудованию;

если из-за неисправности, неправильной эксплуатации и прочих причин газобаллонное оборудование вышло из строя, и из-за этого был нанесен ущерб имуществу и здоровью третьих лиц. Это пассажиры, другие водители, их автомобили, дома и квартиры вокруг и прочее.

Данный продукт выгоден для жителей отдаленных районов, владельцев кафе и ресторанов, дачных участков, водителей такси и любителей альтернативного топлива для автомобиля.

Все описанные выше и другие страховые услуги можно оформить онлайн на сайте «Узбекинвеста», или позвонив в call-центр компании: (+998) 71−207−60−00.

Подкасты от компании «Узбекинвест» на русском языке можно услышать каждый второй и четвертый четверг месяца в 10:00 в прямом эфире радиостанции Oriat FM (волна 100,5), а также на Facebook.

Видео- и аудиозаписи подкастов будут доступны в YouTube, соцсетях и популярных аудиосервисах.

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