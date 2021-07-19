Три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба областного УВД со ссылкой местный телеканал Nasaf TV.





12 июля примерно 09:20 на 53-м км автодороги «Еттитом-Карши» водитель Nexia-1, «не справился с управлением и столкнулся» с двигавшимся в его направлении автомобилем Nexia-2.





В результате оба водителя получили травмы и были госпитализированы. При этом мать и её сын, которые находились на пассажирском сидении Nexia-1, и один пассажир Nexia-2, скончались на месте от полученных травм.

Сгоревший автомобиль Gentra.

По данным Nasaf TV, 13 июля примерно в 17:20 на 4-м автодороги 4К-320 в Каршинском районе произошло ДТП, когда автомобиль Damas совершил резкий поворот и столкнулся с двигавшимся с противоположной стороны автомобилем Gentra.

В результате ДТП Damas перевернулся, а его водитель скончался от травм. Gentra загорелась и пришла в негодность, но водитель до этого успел выйти из машины и спастись.