С момента открытия международного отделения IB вся команда Oxbridge International School стремилась к тому, чтобы получить аккредитацию и официально стать школой IB World School.





Процесс получения аккредитации IB обычно занимает не менее двух лет. Нужно подать заявку и получить статус школы-кандидата, пройти необходимые проверки и подтвердить соответствие всем требованиям International Baccalaureate Organisation.

Далеко не каждой школе удается успешно пройти этот путь до конца. Oxbridge International School, пройдя все этапы проверки, получила высокую оценку своей работы и аккредитацию начальной школы (PYP).





Oxbridge International School — пока единственная школа в Узбекистане, аккредитованная как всемирная школа IB World School и предлагающая обучение на двух языках: английском и русском.





Какие преимущества могут быть у выпускников такой школы:

по окончанию школы выпускник получает международный диплом и государственный аттестат. У него будет возможность поступить как в местные вузы, так и в престижные университеты Лиги Плюща, MIT, Оксфорд, Сорбонна, Берлинский университет Гумбольдта и многие другие;

благодаря эффективной методике преподавания и высококвалифицированным иностранным педагогам, к концу обучения ребенок будет иметь сильную академическую базу по всем предметам и свободно разговаривать на английском языке;

международные вузы часто предоставляют специальные стипендии и гранты, а также скидки для выпускников IB;

диплом об окончании IB-школы дает право на поступление в любые вузы мира без предоставления сертификата о знании английского языка (без IELTS, TOEFL и прочее).





В настоящее время Oxbridge все еще официально является школой-кандидатом по программам средней и старшей школ MYP и DP. Педагогический коллектив и администрация прилагает все усилия, чтобы получить авторизацию в качестве школы IB Continuum в следующем году.





Выбирая Oxbridge International School, родители могут быть уверены в качественных академических результатах, гармоничном развитии, психологическом комфорте и здоровом питании своих детей.

При заключении договора до 15 августа можно воспользоваться скидкой в размере 10% при оплате за год обучения. Также действует гибкая система скидок при зачислении двух и более детей с одной семьи.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−263−00−15, (+998) 90−900−50−55, (+998) 71−263−00−14.

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