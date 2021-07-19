Сотрудники таможенной службы аэропорта Навои пресекли попытку вывезти из страны монеты и банкноты, представляющие культурную ценность, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Таможенники досмотрели сумку пассажиров П. С. и Д. Т., которые привлекли к себе их внимание. В ней было найдено 14 монет Российской империи и 8 бумажных купюр. Памятные монеты без номинала были посвящены бракосочетанию Александра II и Марии Гессен-Дармштадтской 16 апреля 1841 года.

Владельцы сумки не заявили о них в декларации и не сообщили при устном опросе.

По данному факту ведутся следственные действия.

Как отметили в ГТК, граждане, пытаясь вывезти незадекларированные ценности, нарушили требования статьи 8 закона Узбекистана «О вывозе и ввозе культурных ценностей» и соответствующего положения Кабинета министров.