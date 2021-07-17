Сегодня без информационных технологий невозможно достичь конкурентных преимуществ на рынке. Компания Gross Insurance ежедневно работает над оптимизацией и автоматизацией всех своих процессов.

В 2018 году компания впервые запустила онлайн-продажу полисов страхования для выезжающих за границу. С тех пор команда Gross Insurance поэтапно выстраивала работу компании в онлайн-пространстве. К середине 2020 года клиенты получили возможность покупать популярные страховые продукты онлайн, не выходя из дома.

В 2021 году компания запустила продажу Е-полисов — электронных полисов обязательного страхования. Оформить покупку можно самостоятельно на сайте в разделе «Онлайн-страхование автогражданской ответственности — E-Polis».

Е-полис приравнивается к бумажному полису и действует в течение одного года. Его достаточно сохранить в своем телефоне или распечатать. У клиентов компании есть личный кабинет, где они могут отслеживать свои страховые программы.

Для достижения максимального результата компания обновила свой сайт. Теперь клиенты Gross Insurance могут быстро найти нужную информацию, ознакомиться со всеми услугами и проектами.

Новый сайт получил удобный пользовательский интерфейс, стал визуально красивее, удобно отображается на мобильных устройствах и быстрее загружается. Теперь купить страховку или проверить статус действующей можно в несколько кликов. Время оформления полиса значительно сократилось.

Одно из главных преимуществ сайта — это онлайн-калькуляторы, которые помогут быстро рассчитать стоимость выбранной страховой программы. Например, чтобы рассчитать стоимость программы добровольного автострахования, понадобится ввести марку и модель автомобиля, выбрать комплектацию и год выпуска. Калькулятор сам рассчитает стоимость страховки.

Добровольное автострахование возмещает все расходы на ремонт в случае ДТП, даже если клиент стал виновником аварии. Также в случае ДТП владелец страхового полиса может заявить о наступлении страхового случая онлайн.

На сайте есть раздел «Страхование путешествующих», где можно приобрести страховку для вылета за границу или путешествий по Узбекистану. Приобретая такой полис в Gross Insurance, можно получить уверенность в том, что в случае экстренной ситуации компания не только оплатит медицинские расходы, но и будет на связи 24/7. Специалисты компании проконсультируют вас, свяжутся с медицинским учреждением или отправят бригаду скорой помощи.

Gross Insurance успешно проинтегрировал работу с сервисами Payme, Click, Apelsin, Visa, Mastercard, Maestro и OFB 24 от Orient Finans Bank. Для пользователей мобильного приложения Gross Mobile действует программа лояльности, по которой можно зарабатывать баллы и тратить их на приобретение полиса.

Компания продолжает работу по оптимизации и наполнению сайта, а также улучшению мобильного приложения. Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных по единому короткому номеру: 1166. Операторы ответят на все вопросы, связанные с предоставлением страховых услуг.

Сайт: gross.uz

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