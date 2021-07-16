По центральным и юго-восточным районам Узбекистана в течение дня сохранится переменная облачность, сообщает Узгидромет.

Кратковременный дождь и гроза возможны по Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областям. Температура воздуха будет в пределах +30…+33 градуса, по северу и югу — до +36…+39 градусов.

В субботу и воскресенье прохладная воздушная масса будет смещаться за пределы Узбекистана, и температура воздуха поднимется до нормальных значений. В эти дни по стране ожидается преобладание малооблачной погоды. В дневные часы воздух будет прогреваться до +35…+38 градусов.

Кратковременный дождь в выходные возможен в горных районах Наманганской и Ферганской областей, а также по горным районам Кыргызстана, на границе с территорией Ферганской долины.

«Эти локальные дожди могут вызвать формирование селевых потоков по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей. Поэтому Узгидромет убедительно рекомендует населению воздержаться от посещения зон отдыха, расположенных в этих районах», — предупредили синоптики.