«Подберите какой-нибудь красивый номер», «Чем больше повторяющихся цифр, тем лучше» — эти фразы ежедневно звучат из уст сотен абонентов, обратившихся к сотовым операторам. Столько же раз сотрудники фронт-офисов уточняют нужные сочетания цифр и примерную сумму расходов, на которую рассчитывает клиент при подключении красивого номера.

В офисах Mobiuz или его коммерческих партнеров не обязательно иметь при себе крупную сумму для подключения красивых номеров. Ведь компания до конца сентября объявила скидки до 100% на красивые номера категории Steel Light, Steel, Bronze, Silver Light, Silver и 50% на Gold и Super Gold. Процент скидок зависит от тарифного плана. В рамках акции на выбор представлены 11 тарифов с месячной и 5 с годовой абонентской платой.

Так, стоимость номеров Bronze (например, 00077*7, 0007*77, 0*0*0*0 и прочих) без акции составляет 300 тысяч сумов. Если подключить тарифные планы Mobi 20, 30+, 40, 50, Gap Yo’q, номер обойдется только в 30 тысяч сумов. А скидка 100% на «бронзовый» номер действует для тарифов с абонентской платой выше 70 тысяч сумов.

«При подключении к Mobiuz абонент получает не только красивый номер по скидке, но и выгодный тарифный план. Ведь совсем недавно компания обновила свои продукты, сделав их еще привлекательнее. Минимальный тариф, который участвует в акции красивых номеров — это Mobi 20. Потратив всего лишь 20 тысяч сумов в момент подключения, абонент получает по 2000 минут, МБ, SMS, а также номер категории Steel Light или Steel», — пояснила заместитель генерального директора по маркетингу и продажам компании Mobiuz Лола Филатова.

В настоящее время у Mobiuz имеются тысячи красивых номеров различных категорий. Абоненты имеют возможность выбора не только нужных сочетаний цифр, но и кода оператора — 88 или 97.

Предварительно ознакомиться со всеми доступными номерами можно на сайте в специальном разделе «Красивые номера».

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