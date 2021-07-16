В резиденции премиум-класса Mirabad Avenue уже готов первый двор в блоке D.

В Mirabad Avenue проходит летняя акция. До конца августа на все апартаменты третьей линии действует беспроцентная рассрочка до 18 месяцев.

Минимальная стоимость апартаментов третьей линии составляет 550 млн сумов при полной оплате.

На апартаменты первой линии, включая блок D с готовым двором, действует рассрочка на 12 месяцев.

С сентября 2021 года на апартаменты первой линии приостанавливается оформление беспроцентной рассрочки, а на апартаменты третьей линии срок рассрочки сократится до 12 месяцев.





Mirabad Avenue выражает особую благодарность за содействие в проведении съемок своим партнерам — компании Podium Italia и магазину товаров для детей Baby House, спортивному центру BeFit Fitness and Wellness и бренду спортивной одежды BeFit Wear.

Для получения персональной консультации можно прийти в офис продаж по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Телефон: (+998) 78−150−22−22.

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