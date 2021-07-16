Имея стратегически важную географию для развития сотрудничества между Центральной и Южной Азией, Афганистан остаётся вызовом для стран этих регионов. Независимый исследователь Акрам Умаров в своей статье для «Газеты.uz» пишет о связующей роли Афганистана и проблемах продвижения взаимосвязанности между регионами.

В последние месяцы в Афганистане отчётливо наблюдается эскалация конфликта и рост количества ожесточенных столкновений между противоборствующими сторонами. Ускоренный вывод вооружённых сил международной коалиции практически после 20-летнего пребывания в стране разрушает сложившейся своеобразный баланс между конфликтующими политическими силами и способствует быстрому сокращению территорий, контролируемых афганским правительством в Кабуле.

Ближайшие месяцы могут стать определяющими в дальнейшем развитии ситуации в этой стране. В этих условиях наиболее очевидной реакцией Узбекистана должно стать укрепление узбекско-афганской пограничной линии и усиление внимания на вопросах обеспечения собственной безопасности от потенциального перетекания нестабильности за пределы Афганистана.

Однако Ташкент понимает, что такие решения дадут лишь ограниченный и кратковременный эффект. Без долгосрочной стабилизации очага нестабильности, непосредственно граничащим с Узбекистаном, рассуждать об устойчивом экономическом развитии страны и всего региона Центральной Азии (ЦА), диверсификации транспортных коридоров, а также о связанности с Южной Азии представляется крайне сложным.

Неудачи в попытках урегулирования ситуации в Афганистане военным путём за последние более чем 40 лет дают понимание о необходимости поиска новых методов умиротворения конфликтного положения в этой стране. Именно социально-экономические проекты, тесно соединяющие афганские территории с соседними странами и регионами, а также активная фасилитаторская поддержка мирных переговоров могут дать первоначальный толчок поиску компромиссов между различными афганскими политическими силами.

По мере вовлечения международных сил в стабилизацию ситуации в Афганистане после 2001 года, эта страна становилась ключевой площадкой возобновления исторических контактов между Центральной и Южной Азией, жизненно заинтересованных в стабильности соседней страны. В этой связи, ранее выполнявший функции разделяющей регионы Евразии буферной территории Афганистан поэтапно стремится стать центром нового макрорегиона, соединяющего Центральную и Южную Азию.

Однако наблюдаемая эскалация столкновений между правительственными силами и другими вооружёнными группами в Афганистане, а также противоречия между политическими лидерами, представляющими разные провинции страны, угрожают единству государства. Широкое распространение влияния движения «Талибан» в различных провинциях и уездах страны на фоне очевидно запоздалой, сиюминутной и слабой реакции властей в Кабуле ещё более усугубляет ситуацию в сфере безопасности в этой стране и резко повышает степень неопределённости будущего хода развития конфликта.

Связующая роль Афганистана

Уникальность Афганистана заключается в том, что страна может переформатировать линии разграничения между Центральной и Южной Азией, проходящие внутри её территории, в границу добрососедства, взаимопонимания и доверия и зону разностороннего прогресса. Вероятно, своеобразная граница между Центральной и Южной Азией проходит через центральные провинции Афганистана, при этом северные и северо-западные провинции страны географически ближе к ЦА, а южные и восточные провинции — к ЮА. Природным разделителем Северного Афганистана от остальной части страны служит горная система Гиндикуш, которая протянулась практически через всю центральную часть Исламской Республики Афганистан (ИРА).





Реализация инфраструктурных проектов, объединяющих разделённые провинции Афганистана также обернётся ростом взаимодействия между регионами ЦА и ЮА. Строительство автомобильных и железных дорог, пересекающих Афганистан как наиболее короткий маршрут соединения регионов, способно подтолкнуть не только рост социально-экономического сотрудничества, но и наращивание политических и культурно-гуманитарных контактов.

С другой стороны, имплементация масштабных экономических проектов может стимулировать создание рабочих мест, генерацию доходов государственного бюджета и цепочек сервисного обеспечения эффективной работы авто- и железных дорог.

Учитывая экспортно ориентированные модели экономического развития, страны Центральной Азии остро нуждаются в новых рынках сбыта производимых в регионе товаров и услуг. В последнее столетие основными рынками распространения для ЦА служило нынешнее постсоветское пространство. Наряду с позитивными результатами, подобное однобокое развитие направлений экспорта сужает возможности региона по выбору наиболее оптимальных рынков реализации.

Более того, население стран на этой территории в период с 1989 по 2019 годы выросло всего на 4,2% с 285,7 до 297,8 млн человек. При этом основной вклад в этот рост вложили страны Центральной Азии и Азербайджан, а в остальных постсоветских странах наблюдается неуклонное снижение численности населения, которое к 2050 году может убавиться до 284 млн и быть меньше населения такой страны, как Нигерия.

В этом свете население Южной Азии в 1,95 млрд человек, высокие темпы экономического развития и наличие в этой части света таких ведущих региональных держав как Индия и Пакистан делает регион привлекательным партнером для Центральной Азии.

Ожидается, что при полной реализации проекта железной дороги «Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» на транспортировку товаров из Пакистана в Узбекистан придется тратить не 35 дней, а всего 3−5 дней. Согласно прогнозным оценкам, расходы на перевозку контейнера от Ташкента до Карачи ориентировочно составят 1400−1600 долларов США, тогда как по уже эксплуатируемому маршруту «Ташкент — Бандар-Аббас» — 2600−3000 долларов США.

Возведение железной дороги из Мазари-Шарифа до Пешавара предполагает создание системной инфраструктуры в виде 264 мостов, 7 тоннелей и 641 водопропускных сооружений, которые могут дать новый импульс развитию территорий пересечения в Афганистане и Пакистане. Вместе с тем, длительное время обсуждаются проекты строительства линий электропередач «CASA-1000» из ЦА в ЮА, а также трансафганского газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), которые также могли бы углубить уровень кооперации соседних регионов и создать полноценную соединённость между Севером и Югом Евразии, оказав стимулирующее воздействие на экономическое развитие различных частей континента.

Проблемы продвижения взаимосвязанности Центральной и Южной Азии

Наряду с перспективными возможностями, которые раскрываются в процессе более тесной интеграции регионов ЦА и ЮА через территорию Афганистана, следует отметить ряд потенциальных сложностей на этом пути.

Первое. Текущая нестабильная ситуация в Афганистане сильно усугубляет реализацию каких-либо проектов, не говоря уже о крупных инфраструктурных объектах, требующих существенных вложений при высоких инвестиционных рисках и большого количества зарубежных и местных специалистов с обеспечением высокого уровня безопасности.

Ускоренный вывод войск международной коалиции из Афганистана на фоне активных попыток талибов переломить ситуацию в свою пользу активными наступательными операциями в различных провинциях страны и наблюдаемого застоя в мирном переговорном процессе между правительством ИРА и движением «Талибан» в Дохе после их запуска в сентябре 2020 года пока не демонстрируют возможность скорого нахождения компромиссных решений между противоборствующими сторонами.

Тревожным обстоятельством является недостаточная координация действий стран Центральной Азии в ответ на активизацию конфликта в соседнем Афганистане. Наряду с отчетливой необходимостью согласованных действий в сфере обеспечения безопасности рубежей региона, обмена оперативной информации и контактов структур безопасности государств ЦА важно объявление совместного заявления глав государств региона с общей позицией по текущей ситуации в Афганистане и предложений ее урегулирования с целью стабилизации ситуации.

В то же время, уровень боеспособности афганских вооруженных сил и их контроль территорий внутри страны остается слабым и уязвимым. Отмечается несогласованность и соперничество в действиях различных представителей афганского руководства по различным вопросам современного и будущего развития страны. Внутренняя разобщенность афганского правительства в Кабуле и очевидные недостатки в системе управления оставляют ограниченные возможности для диалога с ними в реализации важных проектов в стране. Подобная ситуация существенно повышает риски практически любых договоренностей с этим правительством.

Реализация запланированных масштабных инфраструктурных проектов, связывающих ЦА и ЮА, очевидно требует урегулирования текущего конфликта в Афганистана путем выхода из сложившейся патовой ситуации. Важен приход к управлению страной широко поддерживаемого правительства, которое будет способно преодолеть нынешний тупиковый статус-кво в стране и предоставлять гарантии безопасности зарубежным инвестициям. Значительному количеству соседей и партнеров Афганистана хотелось бы иметь дело с предсказуемым, стабильным, консолидированным и договороспособным правительством в Кабуле, с которым можно вести долгосрочный диалог по интеграции Афганистана в торгово-экономические процессы в ЦА. Без этого воплощение значимых транспортных и социально-экономических проектов в этой стране крайне затруднено.

Второе. Существующие разногласия между правительством ИРА и Пакистанским руководством может серьезно усугубить создание соединяющего моста между ЦА и ЮА через афганскую территорию. В афганском политическом истеблишменте есть многочисленная группа людей, воспринимающая Исламабад в негативном ключе и не доверяющая его благим намерениям по поддержки урегулирования афганского конфликта и созданию важной социально-экономической инфраструктуры.

Одной из программных целей президента Ашрафа Гани сразу после избрания в 2014 было объявлено налаживание близких отношений с Пакистаном с целью прекращения войны в Афганистане. В ходе своего первого визита в Пакистан в ноябре 2014 году он заявил о необходимости начать новую эру в отношениях двух государств и установить «настоящую и честную дружбу» между ними. Однако впоследствии отношения вновь ухудшились и заявленные планы сотрудничества так и не удалось реализовать. Стороны зачастую обвиняют друг друга в поддержке деструктивных элементов на территории соседней страны.

Третье. Сохраняющийся высокий уровень недоверия и враждебности во взаимоотношениях между Нью-Дели и Исламабадом, который также проецируется на взаимоотношения стран вокруг урегулирования афганского конфликта.

Продвигаемые планы по экономическому восстановлению страны и возведение на ее территории крупных инфраструктурных объектов не всегда включает в себя равнозначную роль Индии и Пакистана. В то же самое время Индия поощряет усилия правительства Афганистана по сотрудничеству с индийской стороной, чтобы ограничить потенциальные преимущества Пакистана в ИРА. Пользуясь противоречиями между политикой ИРП и ИРА, индийское правительство активно способствует созданию благоприятных условий для продвижения собственных национальных интересов на афганской территории.

В этом свете, учитывая тесные контакты Нью-Дели с Кабулом, особое значение Индии афганском мирном процессе и широкое присутствие в различных афганских провинциях, несогласованная с индийской стороной имплементации проектов в Афганистане может оказаться неудачной и неплодотворной. Продвижение взаимосвязанности Центральной и Южной Азии без активного участия и заинтересованности Индии может столкнуться с экзистенциальными вызовами.

Четвёртое. Требует более внимательного и детального анализа потенциально неблагоприятная реакция других внешних акторов на активную позицию стран ЦА по установлению тесного сотрудничества и созданию альтернативного северному транспортному коридору южного маршрута через ИРА.

Возможная реализация масштабных социально-экономических объектов в Афганистане и в долгосрочной перспективе его роль в интеграции регионов ЦА и ЮА в единый макрорегион серьезно может поменять существующую геополитическую и геоэкономическую действительность в Центральной Азии. В процессе такого развития значимость северных коридоров для региональных государств может немного снизиться и способствовать поддержанию сбалансированного и многовекторного внешнеполитического курса странами ЦА. В этих условиях, пострадавшие транзитные государства, используя различный инструментарий, могут попытаться сдерживать ускоренный рост взаимодействия между ЦА и ЮА.

Пятое. Внутренние проблемы Афганистана влияют и на его внешние контакты. Реальность последних лет такова, что провинции Афганистана все в большей степени налаживают тесные отношения в сферах экономики и безопасности с приграничными государствами нежели с другими соседними афганскими регионами.

В попытках оказать помощь развитию Афганистана возведением инфраструктуры, приграничного обмена и торговли, соседи Афганистана в какой-то степени способствует внутренний дезинтеграции страны. Региональный комплекс безопасности ЦА подвержен сильному влиянию северных провинций ИРА по сравнению с западными и южными регионами. В то же время южные и восточные районы страны имеют близкие связи практически во всех сферах с Пакистаном и с комплексом безопасности Южной Азии.

В этих условиях крайне важно продвижение и целенаправленное осуществление поистине трансафганских и национальных проектов, которые могут подталкивать большую связанность и интегрированность афганских провинций. Подобное планирование требует более эффективной координации политик стран-соседей Афганистана в осуществлении транспортно-логистических, социально-экономических и культурно-гуманитарных контактов с этой страной.

Афганистан — уязвимый мост между Центральной и Южной Азией

В настоящее время Центральная и Южная Азия относятся к наименее интегрированным регионам мира. Наряду с безусловно важными внутренними проблемами, фактор нестабильности в Афганистане продолжает оказывать деструктивное воздействие на укрепление как внутрирегионального, так и межрегионального взаимодействия между Центральной и Южной Азией. Однако, как показывает многолетний опыт выстраивание чрезмерно секьюритизированной (зацикленной на вопросах безопасности) внешнеполитической линии государствами обоих регионов на афганском направлении не способен принести конструктивные результаты в интересах государств ЦА и ЮА.

Десекьюритизация (отход от фокусирования на вопросах безопасности) афганского вопроса, планирование и имплементация важных инфраструктурных проектов, пересекающих ИРА и связывающих регионы Центральной Азии и Южной Азии, может потенциально позитивный толчок политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной интеграции данного масштабного пространства от Каспийского моря до Индийского океана.

Перспективы устойчивого развития в Центральной и Южной Азии неразрывно связаны с достижением мира в соседнем Афганистане. Стабильный, предсказуемый и динамично развивающийся Афганистан может стать важным мостом между Центральной и Южной Азией, а также ключевым игроком в восстановлении исторического Шелкового Пути с учетом современных обстоятельств. При этом важно реалистично оценивать возможности государств ЦА и ЮА в урегулировании афганского конфликта, проявлять долгосрочную приверженность установлению мира в этой стране и выстраиванию комплексного межрегионального сотрудничества.

Наличие ряда серьезных проблем, сдерживающих развитие контактов между Центральной и Южной Азией, подтверждают необходимость прохождения тернистого пути по интеграции двух регионов и выработке нестандартных решений по установлению компромиссного мира в Афганистане.