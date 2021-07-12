Seoul Mun — торгово-досуговый центр, который возводится на набережной канала Бурджар. Современное общественно-коммерческое пространство расположится в три уровня по двум берегам водоема. Территория объекта поделена на блоки, в каждом из которых параллельно ведутся разные этапы строительных и монтажных работ.

Площадь строительства южного побережья более 11 тысяч кв. м разделена на шесть блоков. Здесь более 85% зданий подняты в полную высоту, в 60% блоков завершена кладка перегородок. Также продолжаются изоляционные работы, монтаж электро- и инженерных сетей. Активно возводится автопарк на южном берегу. Его площадь будет составлять 2120 кв. м.





Ведутся кровельные работы, используется гибкая черепица европейского производства из особо прочного стекловолокна и полимерного битума. Они гарантируют высокую стойкость к старению под воздействием солнечных лучей, стабильность формы и долговечность.

На северном берегу установлено 338 железобетонных свай диаметром 65 см, глубиной до 15 м, залит фундамент одного блока, установлен башенный кран. Продолжаются разработка котлована и уплотнения грунта, подготовительные работы для бурения свай. Общая территория строительства северного берега составляет 30 тысяч кв. м, она поделена на 11 участков.

Северный берег расположен вдоль ул. Сеульская, а южный — вдоль ул. Баходир. Сотни магазинов, кафе, ресторанов, супермаркетов, детских и развлекательных зон расположатся вдоль прогулочных аллей водоема на территории Seoul Mun.





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Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

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