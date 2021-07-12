Президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Пакистана Имран Хан посетят Узбекистан 15−16 июля. Визит лидера Пакистана несет статус официального, а глава Афганистана прибудет с рабочим визитом в рамках программы международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Угрозы и возможности», которая пройдет в Ташкенте.

Об этом в понедельник на брифинге сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

В работе конференции также примет участие верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель. Кроме того, как сообщила в субботу пресс-служба американского Госдепа, в конференции примет участие спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Общее число участников превышает 600.

С видеообращением к участникам конференции выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

У президента Узбекистана также запланированы двусторонние встречи с лидерами Афганистана и Пакистана, министрами иностранных дел Китая, России, Индии, Саудовской Аравии, Турции, Бангладеш, государств Центральной Азии и других стран, а также с советником президента США по вопросам внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл и главой европейской дипломатии Жозепем Боррелем.