«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов на завтрак.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью

В тесте этих пирожков совсем нет дрожжей. Оно подойдет к совершенно любым начинкам и никак не отразится на фигуре.

Тонкие блинчики на молоке «в горошек»

Нарядные блинчики отлично сочетаются с любой сладкой начинкой. Они не только необычно выглядят, но ещё и получаются всегда.

Быстрый пирог к завтраку

В этом пироге много белка. Он готовится очень быстро и получается невероятно вкусным. С рецептом можно экспериментировать, опираясь на свой вкус. В нашем варианте — продукты, которые найдутся в каждом холодильнике.

Слойки с курицей и сыром





Слойкис курицей — аппетитное и сытное блюдо. Предлагаем дополнить начинку мягким сыром и зеленью — так получается очень вкусно.

Французские тосты с помидорами и сыром

Тосты с помидорами и сыром — это яркий и ароматный завтрак, от которого точно не откажутся маленькие члены семьи.

Трубочки из лаваша с картофелем

Простой и интересный рецепт из лаваша. Румяные и хрустящие трубочкис картофелем придутся по душе взрослым и детям, могут быть легким перекусом или быстрым завтраком для всей семьи.