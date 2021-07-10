«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов на завтрак.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
В тесте этих пирожков совсем нет дрожжей. Оно подойдет к совершенно любым начинкам и никак не отразится на фигуре.
Тонкие блинчики на молоке «в горошек»
Нарядные блинчики отлично сочетаются с любой сладкой начинкой. Они не только необычно выглядят, но ещё и получаются всегда.
Быстрый пирог к завтраку
В этом пироге много белка. Он готовится очень быстро и получается невероятно вкусным. С рецептом можно экспериментировать, опираясь на свой вкус. В нашем варианте — продукты, которые найдутся в каждом холодильнике.
Слойки с курицей и сыром
Слойкис курицей — аппетитное и сытное блюдо. Предлагаем дополнить начинку мягким сыром и зеленью — так получается очень вкусно.
Французские тосты с помидорами и сыром
Тосты с помидорами и сыром — это яркий и ароматный завтрак, от которого точно не откажутся маленькие члены семьи.
Трубочки из лаваша с картофелем
Простой и интересный рецепт из лаваша. Румяные и хрустящие трубочкис картофелем придутся по душе взрослым и детям, могут быть легким перекусом или быстрым завтраком для всей семьи.