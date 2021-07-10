С 3 августа Uzbekistan Airways будет выполнять три регулярных рейса из Ташкента в Нью-Йорк и обратно. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Все регулярные рейсы выполняются исключительно на авиалайнерах Boeing 787-Dreamliner. Также задействован крайний «Мечталет», полученный Uzbekistan Airways в мае 2021 года. Boeing 787-Dreamliner — один из современных и безопасных типов воздушных судов в мире.
Uzbekistan Airways уже более четверти века обеспечивает регулярные авиаперелеты из Ташкента в Нью-Йорк.
«Uzbekistan Airways — the Wings of Central Asia!»
На правах рекламы.
Мустакильный
Отлично, можно теперь по выходным летать на шашлыки!
外人
.. вопрос только, — когда у нашего рядового населения действительно достойные доходы станут, что бы хотя бы раз в пять лет себе хоть разок позволить слетать куда либо наподобие как и эти рейсы и т.д.?!:(..