С 3 августа Uzbekistan Airways будет выполнять три регулярных рейса из Ташкента в Нью-Йорк и обратно. Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Все регулярные рейсы выполняются исключительно на авиалайнерах Boeing 787-Dreamliner. Также задействован крайний «Мечталет», полученный Uzbekistan Airways в мае 2021 года. Boeing 787-Dreamliner — один из современных и безопасных типов воздушных судов в мире.

Uzbekistan Airways уже более четверти века обеспечивает регулярные авиаперелеты из Ташкента в Нью-Йорк.

«Uzbekistan Airways — the Wings of Central Asia!»

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